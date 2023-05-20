В Красноярске мошенники заставили крупную чиновницу набрать кредитов и отдать им 10 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мошенники хитрой актерской комбинацией развели местную жительницу на 10 миллионов рублей. Их жертвой стала 41-летняя красноярка, руководитель в одном из государственных учреждений. По словам правоохранителей, женщина является профессионалом в своей области, но от обмана ее это не уберегло.

Еще в апреле красноярке на мобильный телефон позвонил неизвестный «следователь», который представился следователем из Москвы. Мужчина заявил, что некая мошенница с фамилией Иваха якобы оформила кредитные заявки на чиновницу в шести банках. В организованную группу воображаемых мошенников, по его словам, входили банковские служащие, и в ближайшее время они якобы повесят на красноярку кредиты и скроются с деньгами.

«Следователь» напугал женщину тем, что мошенники якобы заполучили доступ ко всем ее документам, включая СНИЛС, ИНН и даже данные банковских карт. Защититься от внепланового кредитования, по словам злоумышленника, можно было только опередив мошенников и самой взяв кредиты.

По словам красноярки, лже-следователь производил хорошее впечатление: изъяснялся грамотным юридическим языком, был вежлив. Вскоре к спектаклю присоединились и другие актеры: несколько «сотрудников» Центробанка, Следственного комитета и других ведомств. Саму женщину пригласили поучаствовать в операции правоохранителей по поимке мошенников.

Красноярке даже назначили «личного инструктора» от Центробанка, которая круглосуточно обрабатывала жертву. Под руководством мошенника та открыла новую карту и в течение трех дней оформила на себя аж шесть кредитов на 10 миллионов рублей.

Сотрудники банков заподозрили неладное: несколько раз женщине заблокировали операции и пытались объяснить, что ее разводят мошенники. Однако «гастролеры» оказались настолько убедительны, что красноярка проигнорировала предупреждения.

Закончилось все предсказуемо: на период проведения «операции» женщина переправила все деньги на указанный «безопасный счет», после чего лже-силовики вместе с лже-банкирами испарились. В прокуратуре отметили, что красноярка стала одной из многих жертв – в общей сложности за неделю жители Красноярского края пополнили копилку мошенников более чем на 100 миллионов рублей.