Начаты проектные работы по строительству мусоросортировочного комплекса в Красноярске

Правительство Красноярского края согласовало техническое задание на разработку проектной документации на строительство современного мусоросортировочного комплекса в Левобережной технологической зоне Красноярска.

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края утвердило инвестиционную программу проекта по строительству мусоросортировочного комплекса в Красноярске, соответствующий приказ (№77-378-од) был подписан 24 апреля 2023 г.

Проект реализует компания «Инжиниринг» (входит в Инвестиционную группу «РВМ Капитал») на основе концессионного соглашения, подписанного в октябре прошлого года. Срок концессии – 20 лет, включая этапы проектирования и строительства, объем инвестиций – 1,5 млрд руб. Целевая планируемая мощность комплекса – 300 тысяч тонн в год, что полностью закроет потребности в сортировке всех собранных на территории левобережной технологической зоны твердых коммунальных отходов.

«Проект направлен на формирование в Левобережной технологической зоне Красноярска системы комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и создание в крае новой отрасли по переработке вторичных материальных ресурсов (ВМР), - отмечает генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал» Феликс Блинов. – Мы получили согласование технического задания на разработку проектной документации, утверждена инвестиционная программа проекта. Начинаем инженерные изыскания и проектные работы. До конца года планируем получить положительное заключение государственной экспертизы и приступить к строительству».

В соответствии с условиями концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса отводится 3 года, при этом инвестор постарается ускорить этот процесс, чтобы оперативно запустить сортировку всех твердых коммунальных отходов с Левобережной технологической зоны Красноярска.

Напомним, что строительство новых инфраструктурных объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – один из важнейших этапов развития «мусорной» реформы в России. Об этом в конце апреля текущего года в очередной раз напомнила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на правительственном часе в Государственной Думе РФ.

«Одна из национальных целей развития до 2030 года, обозначенная Президентом, связана с достижением нескольких важных результатов. Мы должны в два раза сократить выбросы опасных загрязняющих веществ, оздоровить водные объекты, ликвидировать свалки и создать эффективную систему обращения с отходами таким образом, чтобы сортировать 100% отходов и снизить объём их захоронения в два раза», – подчеркнула вице-премьер.

Новый мусоросортировочный комплекс в Красноярске позволит на этапе сортировки выбирать из ТКО полезные фракции, направлять их на рециклинг, тем самым снизив объем захораниваемых на полигоне отходов и воздействие на окружающую среду.

В дальнейшем рядом с мусоросортировочным комплексом, уже не в рамках концессии, а за счет собственных средств, Инвестгруппа «РВМ Капитал» планирует организовать экотехнопарк, на базе которого будут перерабатываться отобранные ВМР. В результате в крае будет сформирована новая отрасль - по переработке вторичных материальных ресурсов, что, в свою очередь, создаст потенциал для развития нового местного бизнеса, рабочих мест, бюджетных поступлений.