«Между мной и женой стонала от боли женщина»: пострадавший в Таиланде россиянин рассказал подробности крушения туристического катера

Среди пострадавших в Таиланде туристов была пара из Норильска. Фото: предоставлено Денисом Фатеркиным

Прогулочный катер после экскурсии к островам мчался к берегу. На борту более трех десятков туристов, они расслабились, в прекрасном настроении, фотографируются, снимают тропические виды. Осталось совсем немного и вдруг – резкий удар, катер сильно и резко дернулся, люди попадали на пол, стон, крики боли… В Таиланде вновь произошла авария – пострадали 30 человек, из которых 21 – россияне.

По предварительной версии, озвученной на этот час, все случилось в бухте Чалонг острова Пхукет. Катер во второй половине дня 17 мая возвращался из экскурсии. Согласно техническим характеристикам, длина судна около 12 метров, ширина почти 3 метра. Вроде достаточно маневренное. Тогда почему буквально в ста метрах от берега он на полной скорости врезался в бетонное основание сигнальной вышки? Назначение конструкции – обеспечивать безопасность судов. Но почему команда катера – их было четверо и, в первую очередь, капитан – допустили столкновение? В каком состоянии было судно? В этом сейчас должны разбираться местные власти.

«КП»-Красноярск удалось выяснить, что на том злополучном катере находилась пара из Норильска – Денис Фатеркин и его супруга Яна. Нам удалось связаться с ними. В первую очередь мы убедились, что состояние их здоровья не вызывает опасения.

Фото: novostiphuketa.com

Решил показать жене острова

Денис согласился рассказать, что произошло.

- Мы приехали сюда по путевке на десять дней, остановились в отеле на пляже Карон. Яна первый раз в Таиланде, поэтому я захотел показать ей остров Пхи-Пхи. Экскурсию предлагал отель, также мы нашли русскоязычные сайты, где их продавали. А через дорогу от отеля местные продавали билеты на экскурсию, туда входил и русскоязычный гид. Нас устроила цена и мы воспользовались этим вариантом.

Все шло нормально. Жену немного укачивало, но на воде ведь многих укачивает. Что делали капитан и команда, никто за ними не следил, да и зачем, туристы всегда доверяют тем, кто их везет.

- Единственное, что могу сказать: мне и некоторым другим показалось, что один из двух двигателей на катере то ли не работал, то ли работал с перебоями. Но не думаю, что это сыграло ключевую роль в аварии. Сейчас читаю, что пишут в новостях – одни, что капитан уснул, другие – что его ослепило солнце, третьи - что диспетчер виноват. Слышал версию, что перед нашим носом еще одна лодка промчалась, пришлось уходить от столкновения. Местная полиция пусть разбирается.

Денис и Яна сидели по левому борту на корме и не видели сам момент столкновения. Но услышали крик: «Стой!» Кричали те, кто находился в носовой части и видел критическое сближение с бетонной конструкцией. Никто ничего сделать не успел, все произошло мгновенно, через секунду - удар.

Фото: novostiphuketa.com

- Все повалились на палубу. Мы с женой сидели рядом, но между нами вдруг оказалась женщина. У нее была серьезная травма, большое кровотечение. Я пытался помочь этой женщине и супруге. У Яны сильно болела спина, она не могла ни сидеть, ни лежать. Ей было очень больно. У меня болела правая нога, я сначала думал, что сломал ее, но оказалось, что сильный ушиб – это в больнице потом сказали.

Когда пострадавших эвакуировали с катера и те лежали на берегу на носилках в ожидании транспортировки в госпиталь, Денис познакомился с парнем из Рязани по имени Сергей, тот был в тяжелом состоянии с переломом таза, у его жены такой же перелом, плюс сломаны нос и ключица.

Фото: novostiphuketa.com

Поскорее домой

Пострадавших, как пишут в новостях, развезли по разным больницам города, видимо, в зависимости от степени тяжести. Фатеркиных не разлучали, обоих доставили в один госпиталь. Сделали рентген: вроде переломов нет. После тайская туристическая полиция помогла добраться до отеля. Однако с утра Яна мучилась сильными болями в спине.

- Мы снова поехали в больницу, уже в другую, там был русскоязычный представитель. Сделали снимок по новой и оказалось, что у жены сломано ребро. Врачи ей сказали, что нужен покой и отдых. Я общался с представителем консульства, уточнял, чем могут помочь – нам ведь завтра, 20 мая, нужно вылетать домой.

Как вообще сейчас быть пострадавшим? Те, кто в тяжелом состоянии – однозначно, лечение на месте, едва ли их в ближайшее время можно куда-то транспортировать. Страховка, оплата лечения и все остальное – это сейчас решают диппредставители. Норильчанам в российском консульстве ответили: если смогут улететь завтра домой – пусть летят, но на месте обязательно к врачу. Если не смогут – нужно будет снова обратиться в местный госпиталь.

- Мы пока думаем, что делать. Но возможно завтра все-таки полетим домой, - рассказал Денис.

Итого

По данным местных интернет-изданий в тяжелом состоянии находятся 7 человек, у 13-ти травмы средней тяжести. Повезло только двум – одному гражданину Казахстана и одному тайцу, видимо, матросу с катера. У капитана сломана нога. А всего на катере находились 37 человек: 4 тайца, 21 россиянин, 7 граждан Казахстана, 2 гражданина Китая и три гражданина Украины. К счастью погибших или пропавших без вести нет.