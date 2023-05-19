Министр экологии РФ пообещал вернуть в Красноярск чистое небо. Фото: krskstate.ru

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов накануне прибыл в Красноярск для деловой встречи с врио губернатора края Михаилом Котюковым. Обсуждали многие вопросы, среди них – проблему экологии в двух крупнейших городах региона, краевом центре и в Норильске.

Напомним, что в федеральном проекте «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» предусмотрено снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в Красноярске на 22%, в Норильске – на 75%. Всего в федеральный проект сейчас входит 12 городов России, а с 1 сентября 2023 года их количество увеличится до 41 – в него войдут краевые Минусинск, Лесосибирск и Ачинск. Комплексный план мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух рассчитан до 2026 года, а объем финансирования экологических мероприятий – 59,4 миллиарда рублей.

На встрече врио губернатора и федерального министра присутствовали представители крупных промышленных предприятий. Они отчитались, как у них проходит модернизация оборудования, как внедряются новые технологии, оптимизируются процессы. И в целом, насколько эффективны те мероприятия, который она проводят для снижения нагрузки на атмосферный воздух краевой столицы. Приводится цифра: совокупный объем выбросов по сравнению с 2017 годом сократился на 11%.

Александр Козлов отметил, что приехал сюда, чтобы проверить, как выполняются поручения Президента:

- Есть некие отклонения от планов. Мы договорились о том, что врио губернатора заслушает каждого руководителя предприятий, а затем мы решим, согласовывать эти отклонения или нет. Пока можно считать, что коллеги справятся в срок, но им нужно помогать. Еще один важный вопрос связан с частным сектором. Необходимо принять стратегические и финансово емкие решения. Не стоит этого бояться, надо идти к цели: небо над Красноярском должно быть чистым.

В ответ Михаил Котюков пообещал, что подготовлено постановление о том, чтобы включить в перечень оборудования твердотопливные котлы, которые работают на угле, но существенно более высокого экологического класса. И затем этот вариант можно будет предложить другим городам для улучшения экологической ситуации.