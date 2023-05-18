В Туве ввели карантин после заражения скота сибирской язвой

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В Кызыльском районе Тувы ввели карантин из-за случая сибирской язвы у крупного рогатого скота. Заражение произошло в местечке Уш-Хады-Эмектиг вблизи села Целинное. Ввести карантин распорядился глава республики Владислав Ховалыг, координировать действия органов при ЧС будет и.о. зампреда Алик Монгуш.

Сообщается, что возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве одного из жителей. О заражении стало известно в среду, 17 мая, когда Тувинская ветеринарная лаборатория провела лабораторное обследование материала местного скота.

Масштабы заражения пока неизвестны, в очаге проводятся необходимые санитарные мероприятия. Вблизи села запрещены ввоз и вывоз любых животных, включая домашних, а также продуктов животноводства.