Назвали Сабинкой: в Хакасии дрожащий от страха медвежонок-сирота вышел к людям

Осиротевшего медвежонка спасли и привезли в абаканский зоопарк. Фото: скриншот видео Минприроды Хакасии

16 мая жители хакасского степного села Сабинка обомлели, увидев на улице… медведя. Правда, совсем крошечного и испуганного. Кроха неприкаянно бродил возле заборов и домов и смотрел на людей бусинками глаз. Шокированные сельчане делились в местном чате: «Вот так гость!» И опасливо ждали, когда же за малышом придет его мать.

Медвежонок сам пришел в хакасское село Сабинка. Фото: тг-канал "Саяногорск Главный"

Не дождались. Скоро стало ясно, что косолапый малыш - сирота. Специалисты Минприроды Хакасии предположили, что мать-медведица погибла от рук охотников. Осиротевший детёныш, судя по его состоянию, долго бродил один. Медвежья тайга от села не близко, да и зверь выглядел изможденным.

В итоге медвежонок вышел к людям. Жители села поймали его и отвезли «на передержку» в охотничье хозяйство. Там косолапого накормили и устроили на ночлег. После звонка сельчан в Минприроды региона устройством судьбы найденыша озадачились специалисты. Уже на следующий день сироту с нетерпением ждали в абаканском зоопарке («Центре живой природы»).

Таким испуганным и голодным медвежонок вышел к людям. Фото: тг-канал "Саяногорск Главный"

Методист Центра Елена Межова поделилась, что найденыш оказался самкой, и ей выбрали имя в день приезда:

- И у нас возникла такая идея: давайте, мы назовем ее по месту, откуда она прибыла. Пусть будет Сабинка!

Пока малышка плутала одна, она успела «нацеплять» клещей, и сейчас ее освобождают от кровососов. Но в целом сиротка чувствует себя нормально. Она подпускает к себе людей и хорошо кушает. Сейчас с ней работают специалисты.

Абаканский "Центр живой природы" стал для Сабинки временным домом. Она переедет в другой зоопарк, как только подрастет и окрепнет. Фото: скриншот видео Минприроды Хакасии

- Мы будем проводить диагностические исследования, вакцинацию и обработку от гельминтов и клещей, - поделилась главный ветеринарный врач «Центра живой природы» Елена Неверова.

В Центре корреспонденту «КП»-Красноярск» рассказали, что медвежонок родился в этом году. Ориентировочно они появляются на свет в Южной Сибири в конце января. То есть, крохе около четырех месяцев. А, может, и немного меньше. Сотрудники зоопарка отмечают, что найденыш заметно мельче детенышей того же возраста, рожденных в зоопарке. Может быть, дело в сбалансированном питании питомцев зоопарка. Сабинке тоже составляют правильный рацион.

Какова ее дальнейшая судьба – рассказал директор «Центра живой природы» Андрей Кондратьев:

- После того, как мы убедимся, что здоровью и состоянию животного ничего не угрожает, будем делать рассылку по другим зоопаркам и искать новый дом нашему милому животному.

Абаканский зоопарк не станет окончательным местом жительства Сабинки по объективным причинам. Его площадь относительно небольшая. И, как пояснила «Комсомолке» Елена Межова, косолапых уже достаточно: трое взрослых бурых мишек, один медвежонок и пара гималайских медведей.

Но сначала Сабинка подрастет и окрепнет. Пока она напугана и смотрит на всех настороженно. Как поделились сотрудники зоопарка, медвежата очень быстро привыкают к людям. Совсем скоро она освоится и начнет радоваться жизни.