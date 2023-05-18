Космонавт Олег Артемьев прилетел в Хакасию. Фото: сайт правительства Хакасии

Космонавт, Герой России Олег Артемьев побывал в Хакасии по приглашению главы республики Валентина Коновалова. Визит был рабочим, насыщенным – гость провел несколько встреч со школьниками, студентами, трудовыми коллективами. Но надеемся, что выкроил время и для отдыха, ведь в Хакасии есть что посмотреть.

Олег Германович совершил три космических полета общей продолжительностью 560 суток и восемь выходов в открытый космос. Он принимал участие в уникальном эксперименте «Марс-500», условия которого были максимально приближены к реальному пилотируемому полету на Красную планету.

Но кроме своей профессиональной деятельности Олег Артемьев занимается и общественной, он выступает за популяризацию космонавтики и патриотическое воспитание молодежи. Кстати, в Хакасии он уже был в сентябре 2019 года и пообещал приехать сюда еще не раз.

Валентин Коновалов вручил летчику-космонавту орден «За заслуги перед Хакасией» и отметил:

- Патриотическое воспитание крайне важно для России, особенно в этот сложный исторический период, который проходит наша Родина. Ваш пример вдохновляет и молодежь и взрослых на новые свершения, — сказал руководитель региона.

Олег Артемьев, в свою очередь, поблагодарил главу Хакасии за приглашение и продолжение сотрудничества с республикой:

- Думаю, после встреч обязательно появятся желающие вступить в отряд космонавтов. Следующая задача будет уже не мне представлять республику в космосе, а чтобы в Хакасии появился свой космонавт. Для этого в России созданы все условия.

В списке мероприятий – посещение Хакасского государственного университета и Хакасского технического института. Интерес у студентов – самый неподдельный. Задали массу вопросов. Конечно же, спросили об особенностях профессии космонавта, о том, как проходят полеты в космос, каковы перспективы развития космонавтики в России и мире, о съемках первого полнометражного художественного фильма «Вызов», снятого на МКС. Отдельно прозвучали вопросы о том, как Олег Артемьев пришел в профессию, о его общественной деятельности, увлечениях, взглядах на жизнь.