Шаг в профессию начинается с детского сада

Фото: СУЭК

«Кадры решают все». Именно поэтому во все времена крупные предприятия уделяли особое внимание созданию кадрового резерва, вели профориентационную работу в школах. Идут годы, но эти подходы не только не меняются – современный бизнес пробует новые «фишки» для привлечения будущих сотрудников. В Красноярском крае сделали в этом плане следующий шаг - Сибирская угольная энергетическая компания расширила цепочку «школа-вуз-предприятие», включив и малышей в свою программу профориентации.

Как рассказали угольщики, предприятия компании реализуют ежегодно большую программу профессиональной ориентации. Главная ее задача создать для предприятий угольной и энергетической отраслей резерв специалистов.

ШКОЛЬНИКАМ - «ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ»

Интересный опыт уже накоплен во взаимодействии со школами – с ними СУЭК уже давно сотрудничает. Школьники постоянные гости на угольных разрезах и в сервисных подразделениях компании, для ребят проводятся квизы и квесты по профессиям, профильные олимпиады и дни открытых дверей. А для директоров и педагогов общеобразовательных школ проводятся обучающие семинары по современным профориентационным технологиям с привлечением ведущих российских экспертов.

Другой пример вовлеченности молодежи в профориентационные мероприятия - «Открытый детско-юношеский университет с предприятиями теплоэнергетического комплекса (ТЭК)», который работает в городе Назарово. Его уже 6 лет организует Дом школьника вместе с Назаровским разрезом, Назаровской ГРЭС и энергостроительным техникумом.

В этом году «университет» окончили более 60 ребят из 5 школ Назарово.

- Всего за время реализации проекта его выпускниками стали более 300 школьников. Изучая работу предприятий ТЭК, подростки решают, готовы ли он связать с этой отраслью свою дальнейшую жизнь. И чем раньше ребенок определится с выбором, тем успешнее он сможет себя реализовать в профессии, - уверен директор Дома школьника Олег Лузин.

Еще один формат профориентационной работы со школьниками - профессиональная олимпиада «Дорога к мастерству». В этом году она прошла в Назаровском аграрном техникуме имени А.Ф.Вепрева уже в пятый раз, ее участниками стали более 200 учащихся. Экспертами на площадках олимпиады традиционно выступают специалисты Назаровского разреза.

- Дети заинтересованные – это подкупает, хочется рассказать им еще больше, - делится впечатлениями об участниках проекта руководитель Назаровского разреза Виктор Губанов.

Фото: СУЭК

СТУДЕНТАМ – ЦЕЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ТРУДОУСТРОЙСТВО

Ну и, конечно, важная часть программы профессиональной ориентации - работа с абитуриентами и студентами, которым предлагается целевое обучение с трудоустройством на предприятия компании после успешного завершения обучения в ВУЗе. В течение всего периода обучения СУЭК выплачивает «целевикам» дополнительную стипендию, которая мотивирует молодых людей «вкладываться» в учебу: чем лучше студент учится, тем выше его стипендия.

Кроме того, как «целевики», так и ребята, обучающиеся по востребованным в угольной компании профессиям в вузах и техникумах Красноярского края и России, имеют возможность проходить практику на предприятиях компании – наиболее востребована такая «опция» у студентов Ирша-Бородинского техникума горных разработок имени В.П. Астафьева, Назаровского энергостроительного техникума, Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета.

МАЛЫШАМ – «ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В городе Шарыпово с 2021 года работает «Детский университет». И он уникален - здесь «учатся» не только школьники, но и воспитанники детских садов. В «университете» ребят в игровой форме знакомят с шахтерскими профессиями, горной техникой, производственными процессами угледобычи. Вместе с педагогами они проводят научные опыты, решают занимательные инженерные задачи.

- Как правило, к завершению обучения на первом курсе у дошкольников создается полная картинка процесса добычи угля. Дальше ребята продолжают обучение в школе, в высших учебных заведениях, и хочется верить, что зерно, посеянное педагогами и менторами в детском саду, прорастет и на Березовский разрез придут работать уже мотивированные, квалифицированные специалисты, - отзывается о проекте заведующая детским садом № 3 «Чебурашка» города Шарыпово Наталья Канищева. Дошкольное учреждение участвует в проекте с первых дней его запуска.

ПОДДЕРЖАТЬ МОЛОДЕЖЬ И ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ

Кроме образовательных модулей и просветительских мероприятий, экскурсий и тематических викторин, очень важно найти время и для простого общения. Встречи малышей, школьников и студентов с угольщиками давно стали доброй традицией. Ведь интерес к профессии может начинаться с интересных фактов, с личного опыта или личного примера. Что может быть убедительней? И где еще можно узнать все досконально об условиях, плюсах и трудностях будущей работы, если не из первых уст?

Угольщикам нравится общаться с молодежью, поддерживать, приглашать на волонтерские корпоративные мероприятия. Так зарождается диалог, появляется доверие, развивается ответственность у наставника и чувство надежного плеча у его ученика.

- Мы создаем для молодых людей практически неограниченные возможности, чтобы расти и развиваться, - отмечает директор по работе с персоналом и административно-хозяйственной деятельности АО «СУЭК-Красноярск» Татьяна Вишневская.

Широкий охват профориентационной программы и ответный живой интерес со стороны молодежи позволяют компании уверенно смотреть в будущее. А отрасли дает надежду на дальнейшее динамичное развитие.