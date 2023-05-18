Праздник красоты и грации: в Красноярске прошел «Весенний кубок-2023»

Девушки приехали на «Весенний кубок - 2023» для того, чтобы побороться за получение звания мастеров спорта. Фото: предоставлено организаторами

Блеск страз, грациозность движений, накал эмоций, слезы радости от каждой победы… Все это - Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Весенний кубок - 2023». Они проходили в Красноярске с 13 по 16 мая и собрали почти 800 участниц (!!!) из 30 регионов страны.

Участие в соревнованиях приняли 800 человек из 30 регионов страны. Фото: предоставлено организаторами

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина на четыре дня превратился в праздник красоты и спорта. Лучшие представители художественной гимнастики от мала до велика приехали в Сибирь, чтобы достойно представить свои регионы и постараться получить звание мастеров спорта, а это дорого стоит.

Уровень подготовки гимнасток с каждым годом становится все выше. Фото: предоставлено организаторами

«Весенний кубок» в этот раз отметил свой юбилей - 10 лет. За годы существования соревнований на ковре выступали такие «звезды», как лидеры сборной команды России Дина и Арина Аверины, участница олимпийских игр в Токио и призер этапов Кубка мира, Гран-При Екатерина Веденеева и другие известные спортсменки. На этот раз почетными гостями стали члены сборной команды России Анна Страшко и Анна Соколова, а также заслуженный тренер России, наставник олимпийских чемпионок Анна Дьяченко.

- Те девочки, которые выступают на ковре, для них вся жизнь - гимнастика. Они прилагают какие-то нечеловеческие усилия для того, чтобы выйти и достойно выступить. Я не знаю, как они это делают. И, конечно, хочется, чтобы спортсменки за свои достижения получали не только эмоции от побед, но и материальные поощрения. И спасибо большое нашим партнерам, министерству спорта Красноярского края, золотодобывающей компании «Полюс», за то, что поддерживают нас, - говорит организатор соревнований Наталья Агаханова.

«Полюс» ежегодно выступает спонсором самого красивого спортивного события весны. В компании рассказывают, что развитие профессионального и любительского спорта – одна из приоритетных инициатив.

Девушки приехали на «Весенний кубок - 2023» для того, чтобы побороться за получение звания мастеров спорта. Фото: предоставлено организаторами

- За свою десятилетнюю историю турнир вырос из краевого до всероссийского уровня и стал местом притяжения самых ярких представителей художественной гимнастики. В этом году «золотой» гимнасткой стала Алина Перфильева - член сборной команды России, чемпионка и призер многих престижных российских и международных соревнований. Наш подарок - это символ воли к победе, красоты и грации, - отметил Никита Смирнов, директор по работе с госорганами «Полюс Красноярска.

По традиции лучшая спортсменка турнира, по мнению главного судьи, получила спецприз от «Полюса» - золотую подвеску в виде гимнастки.

Артистизм участниц не оставил членов жюри равнодушными. Фото: предоставлено организаторами

В художественной гимнастике, как и в любом другом спорте, не обходится без побед и поражений. Впрочем, почему поражений? Ведь даже если девушки не взошли на пьедестал, они получают бесценный опыт. Потому что конкуренция огромная.

- Я впервые приехала на «Весенний кубок». Выступить, конечно, хотелось лучше. Но что-то где-то не доработала. Буду разбирать ошибки, когда вернусь домой, - рассказала участница сборной из Свердловской области Екатерина Артемасова.

Партнером мероприятия ежегодно выступает золотодобывающая компания «Полюс». Фото: предоставлено организаторами

Она, как и другие девушки из команды, посвящает гимнастике львиную долю своего времени.

- Мы тренируемся по 6 часов в сутки. Учиться приходится, порой, ночью, а что поделать? Зато иногда можно побаловать себя вкусненьким, ведь на тренировке все равно сожжешь лишние калории, - говорят девчонки. Они, кстати, с удовольствием уплетали плов и булочки из буфета, пока тренер не видит.

Лучшая гимнастка получила в подарок золотую подвеску. Фото: предоставлено организаторами

Завершился «Весенний кубок» ярким гала-концертом с номерами победительниц соревнований и юных гимнасток из спортивных школ Красноярска. Яркие, завораживающие своей динамичностью и эмоциональностью групповые выступления… Те, кто не сумел попасть на зрительские трибуны, потеряли многое, потому что такое шоу стоит увидеть хотя бы раз в жизни.