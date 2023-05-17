На социально-экономическое развитие Красноярского края дополнительно направят свыше 20 миллиардов рублей. Фото: krskstate.ru

После того, как региональный парламент утвердил корректировку бюджета, правительство края внесло изменения в региональные государственные программы. Таким образом, свыше 20 миллиардов рублей направлено на социально-экономическое развитие. Это развитие медицины, образования и спорта, транспортная система, доступное и комфортное жилье, экология и охрана окружающей среды и так далее.

Расходы по краевой программе «Развитие образования» увеличены на 2,7 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов решено направить на полное обновление учебников для 1-5 классов. Это самая весомая статья расходов. Еще 181,5 миллионов пойдет на покупку оборудования и ремонт в краевых колледжах. Около 200 миллионов – на создание дополнительных мест в детских садах, обеспечение безопасности, школьное питание.

Программа «Развитие здравоохранения» получит дополнительно 2,6 миллиарда рублей. Средства будут направлены на допвыплаты медработникам, которые оказывают медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС. А также на льготные лекарства, строительство медицинских объектов и компенсации медикам, прибывшим на работу в территории края.

«Развитие транспортной системы» - одна из самых актуальных тем на повестке дня, она скорректирована в сторону увеличения затрат на 8,6 миллиарда рублей. В основном это средства федерального бюджета, направленные на комплексное развитие электрического транспорта в Красноярске. Так, 3,3 миллиарда на три года запланированы на модернизацию трамвайной сети. Ещё 423,8 миллиона – на приобретение девяти электробусов и двух зарядных станций к ним. Не забыты и региональные и муниципальные дороги.

Туризм, которому уделяется в последнее время внимание. На него запланировано дополнительно 1,9 миллиарда рублей. На «Охрану окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» – на 491 миллиона, «Сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов» – на 77,5 миллиона.

На 623 миллионов увеличено финансирование краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Кстати, в крае запланированы общероссийские спортивные мероприятия, среди которых этап Кубка России по зимнему волейболу, соревнования по фристайлу «Кубок чемпионов», отраслевые спартакиады и так далее.

И. о. председателя правительства края Сергей Верещагин отметил, чтов целом объем расходов в рамках госпрограмм только в этом году в крае превышает 380 миллиардов рублей. Он призвал министерства и ведомства обеспечить своевременное и эффективное освоение этих средств, особое внимание обратив на выполнение показателей госпрограмм и соблюдение сроков их реализации. Средства должны направляться в отрасли без каких-либо задержек.