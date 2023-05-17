В окрестностях Красноярска выпал снег. Фото: Бобровый лог

В окрестностях Красноярска выпал снег. Сегодня утром сотрудники фанпарка «Бобровый лог» обратили внимание, что вершила, куда уходит канатная дорога К-1 побелела. Припорошило и сухую траву, и уже пробивающуюся зелень. Да и заметно похолодало, ощущается разница температур наверху и у подножия. Посетители, которые приехали в первой половине дня полюбоваться на природу, зябко кутались в одежду и натягивали посильнее на уши шапки (у кого они были). Потирали покрасневшие носы.

Виды со смотровой площадки на "Красноярские столбы". Фото: Бобровый лог

Но оно того стоило – со смотровой площадки открываются красивые виды на территорию национального парка. Сегодня она выдержана в контрасте черного и белого цветов. Жаль, что вход на территорию «Красноярских столбов» сейчас закрыт на несколько недель – многим бы хотелось пройтись по заповедным дорожкам именно сейчас.

Но не только в Красноярске припорошило. Майский снег выпал в южных районах края и в Хакасии. Синоптики пока воздерживаются в том, чтобы обещать наступление жары. Но к выходным столбик термометра поднимется днем до отметки плюс 22 градуса.

И все же природа берет свое. В Красноярске на деревьях и кустарниках распускаются листья.

А в городе распускаются листья Фото: Мария ЛЕНЦ

Весну не остановить Фото: Мария ЛЕНЦ