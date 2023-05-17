Таня-Ваня задрожали - «Бармалея» прочитали: современные мамы отказываются читать детям «кровожадные» сказки Чуковского

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Такая болтовня - неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником - веселыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него», - безжалостно клеймила сказки Корнея Чуковского Надежда Крупская. Это было в 20-е годы XX века. Сто лет спустя дедушка Корней снова не в почете.

Современные мамы, читая своим детям «Крокодила», «Муху-Цокотуху», «Мойдодыра» и даже «Айболита», спотыкаются на «жутких» сценах. Паук, схвативший бедную муху, «зубы острые в самое сердце вонзает и кровь у нее выпивает». Медведица ищет медвежат, которых могли разорвать собаки, а маленький зайчик «попал под трамвай! Он бежал по дорожке, и ему перерезало ножки!» А главный кошмар - Бармалей, он обещает пообедать детьми, а потом кидает Айболита в костер.

«Не сказки, а энциклопедия садизма!» - восклицает молодая мама в родительском чате.

Остальные сетуют: после такого ребенок точно не сможет уснуть, будут сниться кошмары, потом еще к психологу придется водить - залечивать нанесенную чтением душевную травму...

Фото: Дом-музей Чуковского

В детский сад со страшилками

А как сами дети воспринимают ужасы от дедушки Корнея? И правда боятся и не спят ночами? Чтобы понять это, мы решили провести эксперимент в детском саду. Взяли две группы - 48 детей в возрасте 6 - 7 лет. И попросили воспитательниц прочитать и обсудить с ребятами сказки про Айболита и Бармалея и «Муху-Цокотуху».

Дети мигом разобрались, кто хороший, а кто плохой: «Айболит добрый, лечит зверей», «Он бросил свою жизнь и помчался на выручку», «Бармалей просто злой, и всё», «Комарик спас, потому что хоть маленький, но отважный», «Паук, наверное, всегда был злодей, разве можно на празднике драться?»

Поняли, кто достоин сочувствия: «Цокотуха беззащитная», «Здоровье зверей важно, иначе будет катастрофа в мире». Догадались, кого надо осудить. «Так вести себя нельзя» - это о Бармалее.

И когда в сказке речь зашла о наказании зла: «Подбегает к пауку, саблю вынимает и ему на всем скаку голову срубает!», все дети приняли это как само собой разумеющееся. Расправа не вызвала у них испуга: «Не страшно, это же понарошка!» (внимание, филологи: новое существительное), «Было немного смешно», «Слабым нужно помогать», «Вот зачем себя так в жизни вести?»

Собственно, это то, ради чего и существуют сказки. Учат отличать добро от зла.

А что же дети помладше? Может, им станет страшно и мамы не зря переживают? Отправляемся в другую группу. Десять детей - от двух до трех лет - слушают «Муху-Цокотуху», затаив дыхание. Но даже нагнетание голосом драматических событий слез и страха не вызвало. «Мне вообще не страшно было», - громко заявил мальчик, сжимая в руках Хагги Вагги - мягкого монстра с широким ртом, полным клыков. Тут уж нам, взрослым, впору хвататься за сердце: паук после таких игрушек представляется даже милым...

Ахматова пропускала строчки из «Мухи-Цокотухи»

Павла Крючкова, научного сотрудника Дома-музея Корнея Чуковского в Переделкине, несправедливостью к писателю не удивить. Когда-то Чуковский считался одним из самых запрещаемых сказочников. И в то же время был и остается одним из самых издаваемых. Такой вот парадокс.

- В начале 1920-х против сказок Чуковского выступала Крупская, их клеймили жены других вождей, ученые-педагоги, воспитатели кремлевских детских садов. Это была борьба с так называемой чуковщиной. После смерти Сталина Корней Иванович даже добавил в свою книгу о детской психологии «От двух до пяти» особую главу - «Борьба за сказку», - рассказывает Павел Крючков.

Для самого дедушки Корнея сказки не были главным творчеством. Он был литературным критиком, исследователем Некрасова и Чехова, специалистом по русскому языку и художественному переводу. Много переводил с английского.

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище», «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон» и «Айболит» появились в 1920-е годы. До него никто не писал детских стихов в больших формах. При этом Чуковский разработал «Заповеди для детских поэтов», где показал, как именно писать стихи для маленьких. Он подчеркивал, что, сочиняя, надо все время менять ритм и размер, подбирать слова, в которых больше гласных, делился другими секретами.

Объяснение, почему детям нравятся «ужастики» Чуковского, у Павла Крючкова есть.

- На самом деле многие дети по-своему любят страшное, особенно когда оно уравновешено победой над ним. Они твердо знают: ужасы будут посрамлены, - говорит научный сотрудник. - И не так уж много ужасов в этих сказках. Хотя я знаю, что когда Анна Ахматова читала вслух одному ребенку «Муху-Цокотуху», то эпизод о пауке - «нашу муху в уголок поволок» - пропускала с улыбкой: «Этого детям знать не обязательно». Впрочем, Корней Чуковский в особой защите не нуждается, и я на боязливо-заботливых мамочек нападать тоже не стану. Скорее пожалею их и предложу заглянуть в книгу «От двух до пяти», там есть и об этом. Особенно в поздней главе «Признания старого сказочника».

Есть мнение

Без страха нет взросления

Евгений ЖАРИНОВ, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета:

- Мамы сколько угодно могут ограждать своих детей от страшилок, дети их сами найдут. Ужас, страх - это один из конфликтов, без которого не может быть взросления. Я своим сыновьям читал Чуковского, конечно, потом они росли на произведениях Толкиена. В школе, где работал, шестиклассники с удовольствием читали Стивена Кинга. И через него я приобщил их к большой литературе.

Петр ВАСИЛЬЕВ, актер и режиссер, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», поставил спектакль для детей «Муха-Цокотуха»:

- В нашем спектакле на несколько секунд выключается свет, громче делается музыка, появляется Паук и... открывает свой рот, широко улыбаясь. Да, у нас стоит возрастная маркировка 4+. Но не из-за «ужасов» Чуковского. Это дело родителей - учить детей отличать хорошее от плохого, а в театре происходит закрепление пройденного. Чуковский - гений детской литературы. А сейчас выясняется, что нужно учить не только детей, но и мамочек.

Дарья МОСУНОВА, мама пятерых детей, детская писательница:

- Прекрасный ритм, отлично тренируется музыкальный слух. Под эти стихи хорошо подпрыгивать, шагать, маршировать. Сейчас любой ребенок по телевидению или в интернете найдет сюжеты гораздо страшнее, чем в книжках Чуковского. Многие родители возражают: не рано ли такое читать? А когда оно придет - «то» время? Хуже, когда ребенок прочитает «Белый Бим» и хмыкнет: «Ну и что такого? Подумаешь!» Вот это будет действительно страшно.

Комментарий специалиста

Не воспитывайте в стерильных условиях

Жанна КУЛЬКОВА, педагог-психолог высшей категории:

- Избавиться от неосознанного страха смерти детям помогает возможность посмеяться над чем-то грозным, страшным, жутким. Поэтому появляются кровожадный и одновременно комичный пират Бармалей, кривоногий оживший умывальник Мойдодыр и многие другие персонажи. Они пугают. Но сюжет разворачивается так, что добро всегда побеждает зло. Это обязательно в отечественной детской литературе! Родителям не стоит воспитывать детей в излишне стерильных условиях. Испытывать страх и преодолевать его - естественная психологическая потребность.

Да пребудет с нами здравомыслие родительской любви!