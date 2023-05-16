В Красноярске партия «Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки

Фото: krasnoyarsk.er.ru

В Красноярском крае открылся штаб партии «Единая Россия», который представляет собой современное многофункциональное пространство для диалога между представителями партии и обществом. Здесь партия будет искать решение различных проблем, проводить бесплатные и полезные мероприятия для всех категорий жителей края, а также предоставлять площади для организации различных событий.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Врио губернатора Красноярского края, Михаил Котюков, посетил новое пространство и высоко оценил его. Он отметил, что с открытием такого штаба появляются новые возможности для работы и развития партии. В рамках посещения Михаил Котюков также познакомился с выставкой изделий, которые для фронта изготавливают красноярские волонтеры.

По мнению врио губернатора, открытие нового штаба стало важным событием для жителей Красноярского края и партийцев. Современное пространство для диалога и взаимодействия поможет улучшить коммуникацию между партией и обществом, а также способствовать решению важных социальных вопросов в регионе.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

- Штаб общественной поддержки всегда будет открыт для жителей края и города. Прямой диалог с людьми – это основополагающий принцип работы партии. «Единая Россия» больше 20-ти лет несет на себе ответственность как ведущая политическая сила в стране, принимает, в том числе, сложные решения, которые нужны для того, чтобы страна успешно развивалась. Любой человек может сюда прийти, сформулировать свои предложения, а задача партии эти предложения обобщить и претворить в реальные дела. Именно реальными делами славится «Единая Россия, - заявил Михаил Котюков.

Председатель штаба, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко подчеркнул, что штаб станет новым лицом партии:

Фото: krasnoyarsk.er.ru

- Штаб общественной поддержки - это наша новая площадка, новое партийное лицо. Здесь мы будем выстраивать открытую работу, будем доступными для людей в больших и малых делах. Именно для этого мы открыли такой центр. Это большое пространство для совместных мероприятий разного плана, начиная от экспертных площадок, заканчивая молодежными. Мы рассчитываем, что в наш штаб можно будет зайти на кружку чая, обратиться с серьезным вопросом, поучаствовать в партийных мероприятиях. Но это и площадка для проведения акций, мероприятий общественных организаций.

В день открытия в штабе для гостей прошел квиз «Край великих людей», в котором приняли участие молодежные команды и участники предварительного голосования «Единой России», открылись выставки «Время героев», рассказывающая об участниках СВО и волонтерских движениях, а также фотогалерея туристических мест Красноярского края.