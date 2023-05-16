В Красноярске суда ожидает изверг из Тувы, выбросивший 17-летнюю девушку с 13 этажа

Фото: СК

В Красноярске суда ожидают двое 20-летних парня из Тувы. Один из них выбросил из окна 13 этажа многоэтажки на Караульной 17-летнюю девушку, а второй украл её вещи и помог их спрятать. Как рассказали в СК, тело нашли прохожие.

Все случилось в сентябре 2022 года. 17-летняя Алена* (имя изменено) договорилась в соцсетях встретиться с подругой, её парнем и их общим знакомым. Компания на сутки сняла квартиру, чтобы весело провести время. Когда все напились, то молодой человек подруги Алёны стал оказывать ей знаки внимания, а потом и вовсе приставать. Время было около 7 утра.

Девушка отказала ему, а парня это не устроило. Он разозлился и начал вымещать эмоции на Алене – бил её руками и ногами по голове, душил, а потом и вовсе подвел к окну, распахнул створки и выкинул на улицу.

Девушка умерла на месте от сочетанной травмы. Её тело обнаружили прохожие. Тот момент, когда девушку выбросили из окна попал на камеру наружного видеонаблюдения. По этическим причинам мы не будем публиковать видеоролик на сайте «Комсомолки», посмотреть его можно в нашем телеграм-канале.

Осознав, что он натворил, парень попросил друга ему помочь спрятать улики – они украли вещи девушки и спрятали их в лесу.

Убийцу арестовали, а его другу избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Один из парней обвиняется по статье «убийство», оба – по статье «кража, совершенная группой лиц, по предварительному сговору».