Подговорил мать пятерых детей на преступление. В Красноярском крае вынесли приговор паре, жестоко убившей пожилую таксистку

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае вынесли приговор мужчине и двум женщинам, которые жестоко убили 68-летнюю таксистку в октябре 2021 года. План убийства разработал 25-летний молодой человек – он хотел завладеть машиной женщины и ее деньгами. К преступлению он привлек свою 27-летнюю сожительницу, и по совместительству мать пятерых детей, а также знакомую 21-летнюю девушку.

3 октября троица вызвала такси, якобы чтобы доехать из села Пятково в село Бобровка в Казачинском районе. Пожилая автомобилистка согласилась довезти компанию за 500 рублей. Однако на деле мужчина собирался устроить расправу, и в поездку заготовил с собой нож, который спрятал в сапоге.

По дороге компания попросила таксистку остановить авто на трассе, и мужчина напал на пенсионерку. Он нанес ей несколько ударов ножом в шею, после чего вместе с подругами угнал авто. Уловом преступников, помимо машины, стали банковские карты, 3 тысячи рублей и сотовый телефон.

Раненую пенсионерку преступники забрали с собой: мужчина планировал получить доступ к ее банковским сбережениям, поэтому женщину привезли домой и стали выпытывать пароли. Когда пенсионерка назвала цифры, преступник зарезал ее.

Чтобы спрятать следы, убийца привязал к шее женщины двигатель мотоцикла и скинул тело в колодец, после чего яму засыпали землей и мусором. После этого мужчина добрался до Красноярска и снял деньги пенсионерки, в общей сложности еще 81 тысячу рублей.

Однако жестокая конспирация оказалась тщетной: преступная компания была задержана уже на следующий день. Их арестовали, а позже следствие вынесло обвинительное заключение и направила дело в суд.

Женщинам, участвовавшим в преступном плане, назначили по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. А вот главный исполнитель – мужчина, убивший пенсионерку, – был отправлен на 17 лет в колонию строгого режима.