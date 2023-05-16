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15 мая 2023 22:00

«Зачем Герасим утопил Муму? Я не пойму!»: мамы составили список страшных книг, которые могут искалечить психику ребенка

Родители назвали книги из школьной программы, которые могут навредить их детям
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
По мнению родителей, не все произведения из школьной программы одинаково полезны современным детям.

По мнению родителей, не все произведения из школьной программы одинаково полезны современным детям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому… Муму? Родители учеников назвали книги из школьной программы и не только, которые (по их мнению) могут травмировать детей. Ожидаемо, главным «ужастиком» оказался рассказ Ивана Тургенева «Муму».

- Два вечных вопроса пятиклассника: почему уроки в школе начинаются ТАК рано и ЗАЧЕМ Герасим утопил Муму??? – таким вопросом задалась автор телеграм-канала с ироническим названием «Мать двух чертят». Ответом была целая баталия под постом. И заодно – список «страшной» литературы:

1. «Муму» Иван Тургенев.

2. «Спать хочется» Антон Чехов.

3. «Лев и собачка» Лев Толстой.

4. «Гуттаперчевый мальчик» Дмитрий Григорович.

5. «Отверженные» (фрагмент о Козетте) Виктор Гюго.

6. «Белый Бим, Черное ухо» Гавриил Троепольский (в программе по внеклассному чтению).

7. «Оловянный солдатик» Ганс Христиан Андерсен.

Мнения «ПРОТИВ»

Анастасия

Разрешила детям не читать «Муму» и вообще выйти из класса, когда будет по программе. Не считаю, что в книге есть глубокий смысл, кроме травмы читающему. Раньше любила русскую классику, а подросла, и для меня все эти сюжеты - бред больного воображения.

У меня на всю жизнь в памяти осталось Чехова «Спать хочется», где девочка нянчила больного хозяйского ребёнка несколько ночей, днём работала. В очередную ночь задушила ребёнка и сладко уснула. Зачем вообще такое писать? Что в башке у великого автора? Горя и дерьма в жизни у ребенка будет хватать, но откровенный трэш читать - это не воспитание.

Мария

В начальной школе дочь ревела от коротенького рассказа Толстого «Лев и собачка». Сначала в классе, когда было ознакомительное чтение, потом дома, когда его снова зачем-то задали прочитать к слову. Вечером от этого рассказа у неё случилось прям что-то вроде истерики, никак не могла взять себя в руки и успокоиться - было жалко животных. На следующем уроке его надо было пересказать. Я позвонила классной и попросила ее, чтобы она не спрашивала дочь пересказ, т.к. для нее это произведение слишком болезненное. На что учитель ответила, что она нас понимает. Оказывается, в тот день они с моей дочкой вдвоём оказались такими впечатлительными из всего класса и обе плакали на уроке: и дочь, и учительница.

Екатерина

А «Гуттаперчевый мальчик» - это нормально в 3-4м классе? Даже мне, взрослой тёте, это тяжело, а детям это зачем, не понимаю. Я разрешила сыну конец не читать, описала своими словами…

Алена

А Козетта (героиня романа Гюго «Отверженные» - прим.ред.)? Я не спала, проявляя к ней сострадание. А фильмы о фашизме? Мне снились маленькие человечки в клетках, подвешенные к потолку в полосатых костюмах концлагерей. За разрушение детской психики надо привлекать к ответственности. Задача воспитать сострадание или довести ребенка до ночных кошмаров?

А какая книга заставила плакать вас?

А какая книга заставила плакать вас?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мнения «ЗА»

Ирина

Если так рассуждать, детям можно давать читать только «Колобок» и «Курочку Рябу». А в десятом классе, так и быть, пусть «Сказку о царе Салтане» прочитают, а то она такая жестокая: женщину с ребёнком в бочку посадили! Поправлюсь: нет, «Колобка» нельзя давать читать детям. Его же лиса съела, а это очень плохо отражается на детской психике. А как детям рассказывать про крепостное право, войну 1812 года… Получается, эти темы должны быть запретными, они же тяжёлые. А как воспитывать сострадание, любовь к ближнему?

Александр

Задача литературы, помимо всего прочего, - передача эмоционального опыта, который ребенок может никогда не получить в своей ванильной жизни, расширить и углубить диапазон чувств, научить переживать и сопереживать. На примере той же «Муму»: один вариант, если просто описать, как мужик утопил собачку. Да, убил живое существо, плохо. И совсем другие чувства, когда известна история жизни этого мужика и обстоятельства, толкнувшие к убийству.

Алина

А как вы сострадание в вашем ребёнке будете воспитывать? Показывая мир через розовые очки? Все дети разные. Что-то заходит, что-то нет. Но говорить об этом надо. Это как давать ребёнку не только сладкое, но и солёное и кислое.

Лео

Если ребенок не будет читать то, что пробудит его душу, то горе и дерьмо в жизни он сам творить станет. Так что сострадание и жалость нужно, даже через пару ночных кошмаров. Дети должны знать и про деток в клетках, и про фашизм…

… А вы как думаете?

За помощь в подготовке публикации благодарим телеграм-канал «Мать двух чертят».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ