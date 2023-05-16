«Зачем Герасим утопил Муму? Я не пойму!»: мамы составили список страшных книг, которые могут искалечить психику ребенка

По мнению родителей, не все произведения из школьной программы одинаково полезны современным детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кому… Муму? Родители учеников назвали книги из школьной программы и не только, которые (по их мнению) могут травмировать детей. Ожидаемо, главным «ужастиком» оказался рассказ Ивана Тургенева «Муму».

- Два вечных вопроса пятиклассника: почему уроки в школе начинаются ТАК рано и ЗАЧЕМ Герасим утопил Муму??? – таким вопросом задалась автор телеграм-канала с ироническим названием «Мать двух чертят». Ответом была целая баталия под постом. И заодно – список «страшной» литературы:

1. «Муму» Иван Тургенев.

2. «Спать хочется» Антон Чехов.

3. «Лев и собачка» Лев Толстой.

4. «Гуттаперчевый мальчик» Дмитрий Григорович.

5. «Отверженные» (фрагмент о Козетте) Виктор Гюго.

6. «Белый Бим, Черное ухо» Гавриил Троепольский (в программе по внеклассному чтению).

7. «Оловянный солдатик» Ганс Христиан Андерсен.

Мнения «ПРОТИВ»

Анастасия

Разрешила детям не читать «Муму» и вообще выйти из класса, когда будет по программе. Не считаю, что в книге есть глубокий смысл, кроме травмы читающему. Раньше любила русскую классику, а подросла, и для меня все эти сюжеты - бред больного воображения.

У меня на всю жизнь в памяти осталось Чехова «Спать хочется», где девочка нянчила больного хозяйского ребёнка несколько ночей, днём работала. В очередную ночь задушила ребёнка и сладко уснула. Зачем вообще такое писать? Что в башке у великого автора? Горя и дерьма в жизни у ребенка будет хватать, но откровенный трэш читать - это не воспитание.

Мария

В начальной школе дочь ревела от коротенького рассказа Толстого «Лев и собачка». Сначала в классе, когда было ознакомительное чтение, потом дома, когда его снова зачем-то задали прочитать к слову. Вечером от этого рассказа у неё случилось прям что-то вроде истерики, никак не могла взять себя в руки и успокоиться - было жалко животных. На следующем уроке его надо было пересказать. Я позвонила классной и попросила ее, чтобы она не спрашивала дочь пересказ, т.к. для нее это произведение слишком болезненное. На что учитель ответила, что она нас понимает. Оказывается, в тот день они с моей дочкой вдвоём оказались такими впечатлительными из всего класса и обе плакали на уроке: и дочь, и учительница.

Екатерина

А «Гуттаперчевый мальчик» - это нормально в 3-4м классе? Даже мне, взрослой тёте, это тяжело, а детям это зачем, не понимаю. Я разрешила сыну конец не читать, описала своими словами…

Алена

А Козетта (героиня романа Гюго «Отверженные» - прим.ред.)? Я не спала, проявляя к ней сострадание. А фильмы о фашизме? Мне снились маленькие человечки в клетках, подвешенные к потолку в полосатых костюмах концлагерей. За разрушение детской психики надо привлекать к ответственности. Задача воспитать сострадание или довести ребенка до ночных кошмаров?

А какая книга заставила плакать вас? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мнения «ЗА»

Ирина

Если так рассуждать, детям можно давать читать только «Колобок» и «Курочку Рябу». А в десятом классе, так и быть, пусть «Сказку о царе Салтане» прочитают, а то она такая жестокая: женщину с ребёнком в бочку посадили! Поправлюсь: нет, «Колобка» нельзя давать читать детям. Его же лиса съела, а это очень плохо отражается на детской психике. А как детям рассказывать про крепостное право, войну 1812 года… Получается, эти темы должны быть запретными, они же тяжёлые. А как воспитывать сострадание, любовь к ближнему?

Александр

Задача литературы, помимо всего прочего, - передача эмоционального опыта, который ребенок может никогда не получить в своей ванильной жизни, расширить и углубить диапазон чувств, научить переживать и сопереживать. На примере той же «Муму»: один вариант, если просто описать, как мужик утопил собачку. Да, убил живое существо, плохо. И совсем другие чувства, когда известна история жизни этого мужика и обстоятельства, толкнувшие к убийству.

Алина

А как вы сострадание в вашем ребёнке будете воспитывать? Показывая мир через розовые очки? Все дети разные. Что-то заходит, что-то нет. Но говорить об этом надо. Это как давать ребёнку не только сладкое, но и солёное и кислое.

Лео

Если ребенок не будет читать то, что пробудит его душу, то горе и дерьмо в жизни он сам творить станет. Так что сострадание и жалость нужно, даже через пару ночных кошмаров. Дети должны знать и про деток в клетках, и про фашизм…

… А вы как думаете?

За помощь в подготовке публикации благодарим телеграм-канал «Мать двух чертят».