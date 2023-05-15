Владелица скандального красноярского «Кантри» подала жалобу в кассационный суд Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпопея со скандальным зданием кафе «Кантри» продолжается. Снос здания пока откладывается. Об этом сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев в своем телеграм-канале. Владелица «кафе» успела, буквально в последний момент, пожать жалобу в Восьмой кассационный суд в Кемерово. И там его приняли. Рассмотрение назначено на 4 июля.

Добавим, что последнее решение вынес Красноярский краевой суд, признав постройку нарушением. Снести ее собственница должна была до конца сентября этого года. Но та опротестовала вердикт. «Важно напомнить, что прошлое решение краевого суда было отменено не по сути, а по процедурным моментам. И все замечания в новом решении должны были устранить. Также важно, какой отзыв на жалобу предпринимателя даст администрация города Красноярска» - отметил депутат Заксобрания.

Если кассационный суд оставит решение краевого суда в силе, есть надежда, что здание снесут до конца сентября. «Надеюсь, оно будет основано не только на нормах права, но и на сложившемся мнении большинства красноярцев, которые считают, что здание уродует главный проспект краевой столицы» - написал Илья Зайцев.