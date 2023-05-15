Школьники со всего края представили свои изобретения на конференции красноярского технопарка «Кванториум»

И если раньше в ней участвовали только те ребята, которые занимаются в технопарке, то в этом году конференция впервые охватила талантливых детей со всего края.

В финальном этапе конференции участвовали 16 команд школьников в возрасте 12-17 лет, которые прошли заочный этап отбора и оказались лучшими среди более чем 90 команд-претендентов. Их идеи оценивало экспертное жюри в составе представителей СФУ и СибГУ им. Решетнёва, КРИТБИ и таких предприятий, как «Норникель», «Информационные спутниковые системы», МТС, авиакомпании «АэроГео», ИТ-компании «Очень интересно!».

«Уровень проектов здесь очень высокий, дети предлагают смелые идеи, имеют большой опыт презентаций. Участие в таких конкурсах – это довольно серьезное достижение для каждого школьника, которое может дополнительно оцениваться при поступлении в вузы. В частности, такая практика есть в СибГУ им. Решетнёва, потому что если ребенок увлекается чем-то подобным, то это говорит о том, что он активный, интересующийся, и, как правило, такие дети в университете продолжают проявлять себя с лучшей стороны», – прокомментировал член жюри, представитель СибГУ Антон Горошкин.

Ребята представляли разработки в четырех номинациях: научно-исследовательские проекты, инженерно-технические проекты, цифровые проекты и проекты в области промышленного дизайна. Например, команда учащихся красноярского технопарка «Кванториум» придумала уникальную и технологичную систему обучения малышей экономии электроэнергии, которая может внедряться в детские уголки и игровые зоны.

«У меня есть младшая сестра, которая никогда не выключает за собой свет, и таких семей миллионы, что сильно сказывается на экологии и расходовании ресурсов, – рассказал о предыстории проекта учащийся технопарка «Кванториум» Иван Филатов. – Вообще я занимаюсь в «Кванториуме» второй год. Мы придумываем много интересных проектов, ездим на конкурсы и форумы в разные города. Фактически «Кванториум» – это та же школа, но только та, где обучают знаниям, которые точно пригодятся в жизни: 3D-моделирование, VR-технологии, программирование – это всё основы профессий будущего».

«О «Кванториуме» я узнал случайно, когда искал места, где бы я мог развиваться с инженерной точки зрения. До этого я ходил в кружки по робототехнике, но они не давали мне достаточно развития и возможностей для самореализации. Здесь же для этого есть всё! Ты можешь строить большие планы, находиться в команде единомышленников, реализовывать идеи, постоянно участвовать во всероссийских конкурсах и серьезных соревнованиях, которые учат тебя грамотно прорабатывать свои проекты, потому что иначе ты просто не выиграешь», – рассказал учащийся красноярского «Кванториума» Илья Ковалев.

На сегодняшний день «Кванториумы» работают по всей России, они запускаются в рамках нацпроекта «Образование». При этом красноярский детский технопарк появился в числе первых десяти в стране. Он был открыт в 2017 году, чему способствовало наличие крупного партнера в лице «Норникеля». С тех пор компания продолжает оказывать содействие в его работе. Региональная научно-техническая конференция красноярского «Кванториума» также прошла при поддержке «Норникеля».

«Прежде всего, наше сотрудничество с «Норникелем» касается такого важного для нас момента, как поездки детей и педагогов на различные конкурсы, турниры и курсы повышения квалификации. Сегодняшнее мероприятие, которое охватывает муниципалитеты всего края, мы также проводим при участии компании. Кроме того, благодаря этому сотрудничеству у нас появилось подразделение в Норильске – это центр цифрового образования IT-Куб», – отметил генеральный директор красноярского детского технопарка «Кванториум» Сергей Кёниг.

Компания реализует и собственные проекты по развитию инженерных и изобретательских навыков у школьников, в том числе это инженерный марафон «Норникеля» IMAKE. Один из его постоянных участников – десятиклассник из Норильска Вячеслав Лобанов также стал финалистом конференции технопарка «Кванториум». Он представил на суд экспертов электрофильтр для паяльника.

«Я увлекался паянием микросхем и однажды задумался над проблемой наличия вредных веществ в дыме, который образуется при нагревании канифоли. Это и стало поводом к тому, чтобы начать работу над электрофильтром. В целом изобретательством увлекся три года назад благодаря участию в марафоне IMAKE. Было интересно придумать что-то новое самому и посмотреть, что изобретают мои сверстники. Сейчас я почти уверен, что свяжу свою дальнейшую жизнь и профессию с изобретательством, после школы буду поступать на инженерную или ИТ-специальность», - рассказал Вячеслав.

Помимо школьников из Красноярска и Норильска, в число финалистов региональной научно-технической конференции также вошли ребята из Ужура, Уяра, Ачинска, Назарово, Зеленогорска и Курагинского района. По результатам голосования жюри победителями стали:

- Лилия Коновалова и Вячеслав Симахин с технологией создания полимерного нанопроводника на основе углеродных нанотрубок. Этот проект позволяет производить легкие, гибкие и недорогие элементы для электроники;

- Кирилл Бурс и Алиса Шубкина, представившие аппаратно-программный комплекс для распознавания грибковой инфекции на растениях. Цифровой сервис позволяет проанализировать снимки полей и выявить признаки заражения растений автоматически;

- Илья Непомнящий, Никита Киреев и Владислав Лизунов, собравшие модель твердотопливной ракеты с системой спасения, которая выводит полезную нагрузку на высоту до 300 метров, что позволяет выполнить ряд исследовательских задач, в том числе экологический мониторинг;

- Анна и Мария Ткачевы, которые сделали собственный дизайн-проект очистителя воздуха.