Ночь музеев в Красноярске 2023: режим работы, программа мероприятий

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всероссийская акция Ночь музеев пройдет в Красноярске 19 и 20 мая 2023 года. Рассказываем, какие музеи в Красноярске примут участие в акции, и какая программа мероприятий на 2023 год объявлена.

Ночь музеев «Какой у вас опыт работы?» 12+

Весь вечер музейщики будут делиться опытом, рассказывать о людях и их ремеслах:

— суриковед, а по совместительству зам. директора музея, Иван Черкасов расскажет об интересных эпизодах жизни художника;

—орнитолог Игорь Гаврилов раскроет секреты бердвотчинга;

— искусствовед Елена Шаклеина познакомит участников с редкой профессией иконописца;

— автор альбома «Людвиг Вонаго: фотограф на выезд», зам. директора музея Илья Куклинский расскажет, кто такой лесной кондуктор и как ему удалось стать известным фотографом, не имея в городе собственного фотоателье;

— научный сотрудник отдела истории и настоящий амбассадор сибирской кухни Виктория Синегуб поделится знаниями о том, что предпочитали есть сибиряки, какие гастрономические изыски готовили, как был устроен их рацион питания и покажет «дулю».

Кроме того, для гостей музея будут работать различные интерактивные площадки, на которых можно поиграть в разные игры. А еще специально для музейной ночи сотрудники музея подготовили «ремесленный» квиз и новую экскурсию о забытых профессиях.

Завершится вечер концертом эвенкийской певицы AINA.

Справки и запись 227-05-80, 227-92-04 или 234-05-06.

Краеведческий музей

19 мая, с 19.00 до 23.00

Билеты до 14 мая включительно 600 рублей, с 15 мая 800 рублей.

Ночь музеев в Юдинке: «История в/о музее» 10+

В последней купеческой даче на берегу Енисея гости увидят закрытые уголки музея и узнают, как он работает.

- «Музейная кухня» - правдивая история музейного быта – от приема заявок до обратной связи после события. Начало – в 18.30, 19.15, 20.00, 20.45.

- Новая выставка, посвященная сибирской кухне: авторская экскурсия с Викторией Синегуб – в 18.30 и 19.30.

- «Медиация в музее» - разговор о музее и особые музейные игры. Начало – 18.30; 19.30; 20.30.

- «Музейные маршруты» от Лиги странников. Начало в 19.00.

- «Музейная Мемори»: знакомая игра в уличном летнем формате, 18.30-21.30, у входа в музей.

- «Этикет и этикетка». Начало в 18.30; 19.00; 20.30; 21.00.

- «Предмет разговора» – приносите с собой памятную вещь и через ее историю расскажите историю семьи или даже страны, 19.30-20.30.

- «Винная история»! Это – единственная площадка, на которую, помимо единого билета, потребуется бесплатная регистрация и подтверждение возраста старше 22-х лет. Начало работы в 19.00, 19.30 и 20.00.

- «Музейные форматы». За один час гости станут участниками самых разных музейных мероприятий (экскурсия, квест, мастер-класс, занятие). Начало работы площадки в 18.30, 19.30, 20.30.

- Финальный концерт! В этот день в гостях у Юдинки группа SaganDali – начало выступления в 20.30.

Билеты приобретаются онлайн. И в кассе музея не позднее, чем за сутки до события. Телефон для справок 221-14-44.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2\1

20 мая, с 18.30 до 21.30

Билеты 300 рублей.

Ночь музеев на Пароходе-музее 16+

В программе:

— История жизни и путешествий геолога, географа и писателя-фантаста Владимира Обручева, автора романа «Земля Санникова».

— Музыкальный жанр «шанти»: как песня сплачивает и помогает в тяжелой работе моряка.

— Каким образом на берегах Енисея основалась своя Кунсткамера?

Справки по телефону 265-34-84.

Пароход-музей «Св. Николай»

20 мая, с 20.00 до 24.00

Билеты 200 рублей.

Ночь в музее «Особняк» 18+

Эта ночь посвящена 65-летию музея и истории самого красивого особняка Красноярска.

В центре внимания – особняк Веры Гадаловой, он станет главным экспонатом.

В программе: музыка и танцы, поэзия, разговоры, гастрономическая дегустация с лекциями о культуре сибирской кухни и этикете, экскурсии, спектакль-променад «Особняк», фотолокации.

Дресс-код: вечерние платья, костюмы, удобная для танцев обувь.

Не пропустите! Количество мест ограничено!

Художественный музей им. Сурикова

ул. Парижской коммуны, 20

20 мая, с 20.00 до 23.00

Билеты 1500 рублей.