Депутаты горсовета провели традиционную уборку на старейшем кладбище Красноярска

12 мая депутаты городского Совета вместе с членами Молодежного собрания провели субботник на кладбище «Троицкое». Они убирали могилы участников Великой Отечественной войны.

В рамках двухмесячного городского субботника Красноярский городской Совет активно участвует в уборке территории города. Троицкое кладбище — одно из традиционных мест, чистоте и приведению в порядок которого депутаты уделяют особое внимание.

«Я считаю своим долгом помогать наводить порядок на Троицком кладбище. Мы с депутатами делаем это системно.Здесьуже такое количество захоронений— многиепоколения красноярцев, участники Великой Отечественной войны, что сегодня городу нужно уделять этому большое внимания. В память о заслугахкрасноярцев мы должны заботиться о кладбище», — отметил депутат Красноярского городского Совета депутатов Семён Сендерский.

Депутаты привели в порядок несколько могил красноярцев–участников войны: убрали мусор, листья и ветки, расчистили доступ к калиткам, подмели тропинки.

Для уборки выбрали захоронения, за которымий никто не ухаживает.

«Троицкое кладбище — историческое место. Тут много заброшенных могил. Наша задача — помочь и привести в порядок могилы, в том числе участников Великой Отечественной войны. Мы с коллегами каждый год приходим сюда и убираемся на этих могилахМы стараемся содержать их в должном состоянии — ведь это дань уважения людям, которые отдали жизни за Родину», — рассказал депутат Красноярского городского Совета депутатов Денис Степанов.

Также депутат Денис Степанов отметил, что важно подключать к уборке жителей города. Он поблагодарил тех, кто уже помогает приводить в порядок такие места, как Троицкое кладбище.

Напомним, что это старейшее кладбище в Красноярске было основано в 1842 году, а сейчас его площадь составляет около 21 га. Оно находится под особым контролем депутатов.

Погост значится как памятник регионального значения «Троицкий некрополь» — все объекты на его территории находятся под государственной защитой.

Чтобы выяснить количество захоронений в Красноярске, понять, сколько из них заброшены и сколько нужно средств на их содержание, ведется работа по инвентаризации городских кладбищ. Сейчас подобный подсчёт завершился на кладбище Бадалык, а вскоре он пройдет и на Троицком кладбище.