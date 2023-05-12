В Красноярске открывается фотовыставка «Путешествуем по Сибири». Фото: предоставлено организаторами

В Красноярске открывается фотовыставка «Путешествуем по Сибири». Уже из названия понятна география – в экспозиции будут представлены пейзажи и красоты, расположенные на территории от Урала до Дальнего Востока. Отправляясь в поездку, нынешний турист изначально настраивает себя на то, что будет снимать на камеру все, что ему понравится. И зачастую привозит из путешествия настоящие шедевры. Почему бы не поделиться ими, не показать другим? В этом и заключается идея предстоящего мероприятия.

Выставка начнет свою работу с 15 мая на улице Дзержинского. Она же даст старт одноименному фотоконкурсу. У каждого красноярца или гостя города появится возможность увидеть свою фотоработу на этой уличной экспозиции. Для этого нужно отправить ее организаторам с помощью телеграмм-бота или на почту travelinsiberia@mail.ru. Далее работы будут выставляться в соцсетях, в группе «Лиги Странников». И самые «залайканные» фотографии, распечатанные в полном формате, появятся уже на уличной выставке. Обновление – каждую неделю.

Основатель «Лиги Странников» Юрий Подопригора. Фото: предоставлено организаторами

Организаторы конкурса – сообщество путешественников «Лига Странников» при поддержке компании «Норникель». Основатель «Лиги Странников» (и человек, генерирующий идеи одна интереснее другой) Юрий Подопригора поделился:

- Идея проекта – в самом центре города путешествуем по всей Сибири и признаемся в любви своей малой родине! Выставка – это наш способ продвижения регионального туризма: участники рассказывают о своих уникальных путешествиях, зрители вдохновляются и сами отправляются в путь. Ведь Сибирь – это невероятные возможности, которые нам, красноярцам, относительно легко осуществить. Наши уличные выставки – на Дзержинского и на городских набережных – впервые украсили Красноярск в прошлом году. Каждая выставка – отдельный интерактивный проект, вовлекающий красноярцев в создание визуальной среды.

Добавим, «Лига Странников» – красноярское сообщество активных, творческих, открытых миру путешественников. Первые встречи Лиги состоялись в 2018 году, тогда же прошел первый краевой туристический фестиваль. Лига инициировала ряд близких по духу проектов: «Лига Делового Чтения» собирает предпринимателей для обсуждения бизнес-литературы, «Лекторий Палладиум» – цикл творческих встреч с интересными людьми.