«Бегом убираться»: Как соединить спорт и экологию?

Фото: предоставлено организаторами

С приходом весеннего тепла красноярцы выходят на уборку своего города. И чаще всего это как раз те люди, которые сами никогда не мусорят и ценят чистоту в нашем большом общем доме на миллион жителей под названием Красноярск. Не остаются в стороне и компании – сотрудники убирают территории предприятия и участки, прилегающие к ней, выходят на районные и городские субботники, помогают очистить территории подшефных организаций. Необычный формат обычного субботника придумали наши краевые нефтяники - сотрудники АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» соединили спорт с его соревновательностью и уборку территории с ее экологической важностью. И в итоге получилась акция «Бегом убираться!», которая в этом году прошла уже в третий раз!

О рекордах и рекордсменах

Для проведения акции «Бегом убираться!» нефтяники выбрали остров Отдыха в Красноярске: есть где бегать и есть что убирать. Ведь это излюбленное место отдыха горожан, после которых остаются горы мусора. За три года проекта корпоративные экоактивисты очистили остров от пластика, стекла, резины, металла и бумаги весом более тонны!

Интересно, что у акции уже стали складываться и свои традиции. Например, старт экологическому мероприятию дают утренняя зарядка и танцевальная программа. Но самое главное, участие здесь только добровольное! И еще одна особенность: соревнование в индивидуальном и семейном зачетах, кто соберет за час забега больше мусора.

И абсолютным рекордсменом в этом году стала семья Бороденко. Из 400 кг мусора, собранного в этом году всеми участниками акции, 150 кг на счету одной этой семьи: папы, мамы и двоих детей-младшеклассников! Кстати, они побеждают уже второй год, и это тоже традиция акции!

Организаторы говорят, что на предприятии много любителей спорта, а сама компания выступает за культуру здорового образа жизни и сохранение окружающей среды для будущих поколений. Поэтому «Бегом убираться!» – это именно та акция, в которой соединились главные ценности корпоративной культуры и ее социальной политики.

Кстати, корпоративные спортсмены рассказали, что это не единственная их спортивная акция в этом году – в июне вахтовики будут состязаться в северном многоборье, в августе пройдут традиционные старты ко Дню нефтяника, в сентябре – спартакиада «Роснефти». А еще в компании уже третий год существует «Книга рекордов ВСНК»: соревнования по пяти дисциплинам проводятся круглый год в онлайн-формате. Проще говоря, корпоративная ценность спорта подтверждается делом: отдыхать некогда, старты объявляются круглый год. Но и про экологию сотрудники, говорят, не забывают – за прошлый год «зеленые» инвестиции ВСНК составили около 668 млн рублей. Но только один раз, весной, можно соединить приятное с полезным: пробежаться, собрать мусора больше всех и получить за это приз!

Наша справка

*ВСНК - «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», дочернее предприятие НК «Роснефть», разрабатывает Юрубчено-Тохомское месторождение в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края и ведет геологоразведочные работы на нескольких лицензионных участках в Красноярском крае.