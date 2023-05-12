В Красноярске опубликован график отключения холодной воды на лето

Фото: Мария ЛЕНЦ

«КрасКом» опубликовал график отключения холодной воды на предстоящее лето. И первое из них состоится уже вот-вот – с 26 на 27 мая. Остановить планируется водозабор острова Нижне-Атамановского, который подает холодную воду в посёлок Березовку, Ленинский район, часть Кировского (пр. Красноярский рабочий от Затонской), коттеджи на Побежимова и Вавилова.

В компании сообщили, что летнее отключение холодной воды необходимо для выполнения ремонта оборудования, требующего полного отключения электроэнергии.

Отметим, что 6 из 7 водозаборных сооружений работают без остановок на капитальный ремонт с 2019 года. В этом году КрасКом решил вернуться к традиционным отключениям, чтобы и дальше обеспечивать надежную работу водозаборов.

График отключения холодной воды:

Водозабор «Нижне–Атамановский» с 26 по 28 мая

- Ленинский, Кировский районы

Водозабор «Отдыха» с 16 по 18 июня

- Свердловский, Кировский районы

Водозабор «Татышев» с 7 по 9 июля

- Советский район(с мкр. Солнечный)

Водозабор «Посадный» с 21 по 23 июля

- Центральный, Железнодорожный (до КЖД по ул. Калинина) районы

Водозаборы «Казачий» и «Гремячий Лог» с 11 по 13 августа

- Октябрьский, Железнодорожный (от КЖД до ул. Калинина) районы