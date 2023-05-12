Реконструкцию одной из старейших школ Красноярска проверили депутаты горсовета

Депутаты Красноярского городского Совета проверили ход реконструкции школы №47 на улице Песочной в Ленинском районе. Ещё в 2019 году была создана специальная рабочая группа, в которую вошли и депутаты. Тогда народные избранники обследовали зданияшкол и детских садов, построенных более 30-ти лет назад. Сегодня вопрос по их ремонту и реконструкции находится на депутатском контроле.

Школу №47 ввели в эксплуатацию в далёком 1936 году. Она является одной из старейших школ города и уже несколько лет, после признания здания аварийным – не функционирует. В прошлом году начались работы по ее реконструкции.

От старого здания школы к настоящему моменту осталась небольшая часть корпуса .Глава подрядной организации рассказал депутатам, что строение укрепили дополнительно. В целом, же школа практически отстроена заново, хотя количество этажей осталось прежним.

Всего в пережившей второе рождение школе будут заниматься ученики 7-11 классов. Школьников поделят на профориентационные группы, чтобы лучше подготовить их к освоению ещё в школе прикладных профессий. В из числе: столярное дело, кулинария,шитьё (для девочек) и даже автомастерские.

Реконструкцию школы ведут за счёт средств городского и краевого бюджетов. В настоящий момент бюджет строительства – более 360 млн.

В ходе совещания на объекте депутаты отметили необходимость увеличения финансирования, так как предстоит решить еще несколько задач, в том числе по обустройству пешеходных дорожек, переносу школьного забора.

Как добавил депутат Дмитрий Андреев после обхода территории, новые границы школы должны органично вписываться в жилое пространство:

«При благоустройстве пришкольной территории не стоит ограничиваться лишь заявленными в проектной документации границами. Необходимо сделать пешеходные дорожки, планировку территории с учётом изменений, внесенных в ходе работ».

В настоящий момент на объекте ежедневно задействованы более 40 рабочих. На первых этажах зданий продолжается монтаж вентиляции и проводки, на верхних – штукатурные работы.

Депутат Красноярского городского Совета Сергей Иванов остался доволен ходом работ и ещё раз напомнил о важности возводимого объекта:

«Видно, что стройка идёт в соответствии с заявленными планами. Предпосылок к срыву нет. Учебные места городу нужны. В некоторых школах города сейчас обучение идёт в 2-3 смены. Совет депутатов неоднократно поднимал эту проблему и вносил свои предложения».

Школа №47 будет готова к ноябрю текущего года. Её запуск планируют в первом квартале 2024-го.