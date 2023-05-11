Антирейтинг: Красноярскэнергосбыт призывает председателей СНТ и дачников оплатить долги за электроснабжение

В преддверии дачного сезона ПАО «Красноярскэнергосбыт» традиционно обновил антирейтинг злостных должников из числа садоводческих сообществ. В список попали 11 объединений, которые по данным на 1 апреля задолжали за потребленную электроэнергию от 27,7 тыс. до 5,4 млн рублей. Их совокупный долг составляет почти 21,5 млн рублей.

Территориально сообщества, которые попали в «черный список» и находятся под угрозой отключения от электроснабжения, расположены в Красноярске, Лесосибирске, Канске, Емельяновском районе. Долг свыше 1 млн рублей имеют семь из них.

Для взыскания дебиторской задолженности Красноярскэнергосбыт обращается в судебные и контролирующие органы, что влечет за собой серьезные меры: административные штрафы, арест счетов и имущества, а иногда может наступить и уголовная ответственность или дисквалификация председателя. В отношении проблемных СНТ в 2022-2023 годах в судебные органы подано 61 исковое заявление. В результате предпринятых мер на исполнительном производстве у службы судебных приставов находится суммарная задолженность в размере 18,1 млн рублей.

Например, в СНТ «Сад №1 Завода телевизоров» ситуация с долгами не изменилась и после смены председателя летом 2022 года. В период его хозяйствования платежи поступают только после решения суда, но эти суммы не перекрывают текущее начисление. В связи с этим задолженность не уменьшается и на 1 апреля превышала 1,3 млн рублей.

Лидер антирейтинга – ДНП «Колос-2006» – из Емельяновского района за 14 месяцев задолжало гарантирующему поставщику 5,4 млн рублей. Председатель ДНП не способствует повышению уровня собираемости платежей с жителей и пустил ситуацию «на самотек». Совместно с районным отделом судебных приставов проводятся рейды с целью установления фактического местонахождения председателя. Расчетный счет ДНТ арестован, и денежные средства в Красноярскэнергосбыт поступают только по исполнительному листу в случае внесения жителями платы на счет. Для решения имеющейся проблемы ресурсоснабжающая организация переводит клиентов на прямые расчеты за электроэнергию.

Стоит отметить, что исключение неблагонадежного партнера из цепочки расчетов – это эффективный способ борьбы с ростом дебиторской задолженности. В данный антирейтинг не попали десяток садовых сообществ, с которыми уже расторгнуты договоры энергоснабжения, а жители переведены на прямые расчеты. При этом продолжаются судебные разбирательства и исполнительные производства в отношении самого СНТ.

Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко призывает председателей садовых сообществ принять срочные меры для погашения имеющихся долгов: «Погодные условия в этом году не балуют и сейчас как раз идет подготовка к летнему сезону, а это значит, что владельцы участков и домов активнее посещают их. Соответственно, необходимо инициировать собрания, обходы и требовать произвести оплату, чтобы избежать ограничения электроснабжения. Более того, данная работа должна проводиться круглогодично и в первую очередь с теми, кто проживает в сообществе на постоянной основе. А собственникам, в свою очередь, необходимо контролировать председателя на предмет перечисления денежных средств в ресурсоснабжающие организации. Особенно подчеркну, что для членов СНТ единственным законным способом внесения платежей является перечисление их на расчетный счет СНТ. Сбор наличных денежных средств запрещен и должен стать поводом для обращения плательщиков в Федеральную налоговую службу».

Всего же на расчетах за электроэнергию с ПАО «Красноярскэнергосбыт» находятся 849 садоводческих сообщества.

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