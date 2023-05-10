Деревянный крест утонул в венках: как выглядит могила убитой на Кубани аниматора Татьяны Мостыко

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 апреля 2023 года на Кубани пропали двое аниматоров – 19-летняя Татьяна Мостыко и 37-летний Кирилл Чубко. Коллеги возвращались с организованного ими праздника домой, когда в дороге на разбитой трассе у них прокололось колесо. После этого оба перестали выходить на связь с родными. Оказалось, что к ним «на помощь» поспешили трое местных жителей - 30 лет, 31 года и 45 лет. После замены колеса, они обналичили все банковские карты аниматоров, а затем жестко расправились с молодыми людьми.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Похороны Кирилла прошли в Краснодарском крае, а тело Татьяны мама привезла в Красноярск. Прощание с девушкой прошло 7 мая, захоронили аниматора на Бадалыкском кладбище. Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и просто все, кто слышал о трагедии и решил поддержать в горе семью. У зала прощания собрались десятки людей. Большинство принесли живые цветы – белые и красные розы, алые гвоздики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Татьяна похоронена в глубине Бадалыка, от входа в некрополь её участок располагается примерно в двух километрах.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Могила 19-летней девушки буквально утопает в венках – из-за их количества не видно деревянного креста. На нем установлен портет Татьяны – на снимке она запечатлена во время работы, проводила мероприятие. Девушка не смотрит в камеру и что-то говорит с полуулыбкой на лице.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вокруг земляного холма стоят несколько ваз с цветами – там очень много белых и красных роз. Большинство уже увядает, но многие еще держатся и выглядят свежими. Вокруг могилы черная оградка, небольшой стол и лавочка. Везде лежат конфеты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мама Татьяны Надежда пишет в соцсетях, что благодаря денежной помощи всех неравнодушных она смогла привезти и похоронить дочь на родине. Также остались деньги на установку памятника. Этим она займется через год, когда земля на могиле осядет.

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