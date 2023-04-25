Семь секретов органического земледелия

Фото: Владимир Веленгурин

Вырастить богатый урожай, защитить его, но без «химии» - пестицидов и гербицидов, возможно ли это? В последнее время среди тех, у кого есть дача или приусадебное хозяйство, все большую популярность приобретает органическое (экологическое или биологическое) земледелие. И есть отчего: оно помогает сохранять почвы, экосистемы и людей здоровыми. Как этого добиться? Секретами органического земледелия делится наш эксперт, красноярский агроном с огромным опытом Альбина Ивановна Рещикова.

Альбина Ивановна Рещикова

Больше органики

Итак, в чем особенности применения метода органического земледелия (далее ОЗ – прим.ред.) для садоводов и огородников? Его приемы можно использовать практически на любых почвах. Первое: если отказываетесь от химии и переходите на ОЗ, ваша задача - накапливать как можно больше органики. То есть растительных отходов. Ведь как у нас принято? Собрали урожай, сгребли всю ботву и сожгли. Перекопали участок, теперь он стоит «чистенький». Так вот один из принципов ОЗ – растительные (и животные тоже) отходы должны быть использованы как удобрения.

Обработаем грядки

Как это делается? Собираем ботву, мелкие ветки, измельчаем. Затем поперек грядки прокапываем бороздку глубиной на штык лопаты. Землю убираем. Если внизу глинистый слой, лучше его разрыхлить, добавить компост или перегной. Если обычная земля, этого не потребуется. Затем в бороздку помещаем слой растительных остатков (можно также сено или солому), все перемешиваем. И далее поливаем небольшим количеством ЭМ-препарата, «Байкала», «Сияния» и т.п. ЭМ-препараты – «эффективные микроорганизмы», концентраты, содержащие полезные микробы, их выпускают в промышленных масштабах. Копаем следующую канавку, а почву из нее перекладываем в первую. Причем аккуратно, пластами, стараемся не переворачивать. И так до конца грядки! Потом все можно полить ЭМ-препаратом (раствор 1:100) и заборонить граблями. В итоге пойдет процесс перегнивания, насыщения земли. Такая грядка 3-4 года «действует» очень хорошо. У меня подобным образом уже два раза обработан весь огород.

Фото: ИВАНОВА Диана

Не копаем!

Одно из основных правил «органистов» - не стоит перекапывать землю, рыхлить ее глубоко. Самое оптимальное – сантиметров на пять-семь. Глубокая перекопка может навредить. Нарушаются земляные капилляры, влага уходит, растения ее не получают. Гибнут представители почвенной фауны. Происходит обеднение земли, смывание и выветривание ее плодородной гумусной части. Выход есть: не копать, а поверхностно рыхлить. Не обычной лопатой, а поворотной или культиватором.

Почву прикрыть

Вторая заповедь – не оставлять землю голой! В природе такого не бывает: земля всегда покрыта травой, листьями, хвоей. Органика гниет, увеличивая слой гумуса. Предположим, у нас нет материала (компост, опилки, перегной), чтобы хорошенько замульчировать грядки, и они стоят просто так. Мы их полили. Грядки высыхают, образуется корка. И через нее нет доступа воздуха к корням. Так что земля должна быть «одета» всегда. Можно прикрыть скошенной травой. А можно использовать обычный картон, склеенный еще столярным клеем. Например, застелить его под кустами смородины. Сорняки под ним засохнут, а картон к зиме перегниет и расползется. Также можно применять обычные газеты. Проследите, чтобы они были не цветные, не глянцевые, обычная серая бумага. В типографиях сейчас нет свинца и медного купороса, это безопасно.

Натурпродукт

Даже в ОЗ без удобрений не обойтись, только они должны быть особыми. То есть животного и растительного происхождения. Основными можно назвать навоз коров и лошадей, птичий помет и перегной. Для жидкой подкормки его разводят водой и настаивают 4-5 дней. Кроме того, применяют удобрения «с нашего стола» (луковая шелуха, кофейная гуща, апельсиновые корки, спитой чай). Все они годятся для подкормки растений. У меня как-то осталась вытяжка из зерновых проростков. Я их смолола, залила водой и этим настоем полила рассаду помидоров. Хватило раза на три. В результате к моменту высадки у томатов было по две цветущих кисти. И на первой завязались по 2-3 помидорки. У такой же рассады, которую я не подкормила, второй кисти не было.

Удобрения, но зеленые

Как зеленое удобрение на даче используют сидераты. Им позволяют подрасти, потом срезают зеленую массу, разбрасывают ее по участку и рыхлят. Со временем она разлагается и обогащает почву питательными элементами. Их используют культурные растения. Сидераты бывают разные. Бобовые: люпин, вика, горох полевой, корневые бобы, люцерна, клевер. Крестоцветные: рапс, белая горчица, масличная редька. И злаковые: гречиха, пшеница, рожь, овес. Выбирая сидераты, обязательно нужно знать, какая культура будет расти на этом месте после них.

Фото: Анатолий Жданов

От золы до…

Какие еще удобрения подходят при ОЗ? Можно брать золу, но только после сжигания дров (никакого угля и пластика). Очень хорошее концентрированное удобрение – моча (животных или человека). У меня однажды попросила совета бабушка: «Чем подкормить рассаду, «сидит», не растет и все тут. А денег совсем нет!». – Возьми банку мочи. И добавь туда два раза по столько же воды, а после полей. В следующий раз приходит с шоколадкой: рассада пошла в рост, еще как!

А вот вариант быстрой подкормки. Покупаем нашатырный спирт, понемногу разводим. Делаем около растения канавку. Понемногу льем туда раствор и сразу засыпаем. Аммиак мигом растворяется в воде, распространяется. И обеспечивает хороший урожай.

Еще одно экологически чистое органическое удобрение – биогумус. Это продукт переработки, результат жизнедеятельности дождевых червей. Он повышает плодородие почвы. Сейчас биогумус можно купить или сделать самому. Копаем на участке ямку, выбирая место, где есть солнце. Размеры примерно 30 на 40 см. Кладем туда листья, засохшие растения, заливаем «Байкалом». Сверху прикрываем досками и любым укрывным материалом, чтобы не попадал свет. По итогу получаем отличный «червятник».

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Насколько я знаю, единственное биодинамическое хозяйство в Сибири находится в Иркутской области (Иркутский биодинамический центр – прим.ред.). Там вообще не применяют ни удобрения, ни яды. А, например, с той же тлей борются при помощи ее же… золы. Собирают тлю, жгут, распыляют золу на растения. И тля уходит. Также поступают с белокрылкой и многими другими вредителями.

(по материалам лекции А.И.Рещиковой в Краевом союзе садоводства)