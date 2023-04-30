«Хотел поверить мощность»: под Красноярском лихач устроил гонку с полицией и спалил машину

Под Красноярском лихач устроил гонку с полицией и спалил машину Фото: Юлия КОВАЛЬ

30 апреля в Манском районе лихач устроил гонку с полицией, но спалил свою машину. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

На трассе Р-255 госавтоинспекторы хотел остановить белый Гелендваген, но водитель внедорожника проигнорировал требование и поехал дальше. Чтобы оторваться от преследования, он увеличил скорость, но через некоторое время машина заглохла, а затем и загорелась.

Удивительно, но водитель был трезв и имел при себе все необходимые документы. Полицейским он сообщил, что просто хотел проверить мощность машины. В итоге же премиальная иномарка полностью выгорела. Кроме того, сотрудник ГИБДД оштрафовали его за невыполнение законных требований об остановке.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Очевидица погони рассказала, что лихач выполнял рисковые маневры:

- Было очень опасное вождение. Ему было плевать на другие машины, он просто летел, выглядело жутко. Создал множество аварийных ситуаций. Его остановили где-то минут через 5 после того, как он мимо меня проехал, звуков выстрелов не было.