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Происшествия30 апреля 2023 7:28

«Хотел поверить мощность»: под Красноярском лихач устроил гонку с полицией и спалил машину

Под Красноярском лихач устроил гонку с ГИБДД и спалил свой автомобиль
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Под Красноярском лихач устроил гонку с полицией и спалил машину

Под Красноярском лихач устроил гонку с полицией и спалил машину

Фото: Юлия КОВАЛЬ

30 апреля в Манском районе лихач устроил гонку с полицией, но спалил свою машину. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

На трассе Р-255 госавтоинспекторы хотел остановить белый Гелендваген, но водитель внедорожника проигнорировал требование и поехал дальше. Чтобы оторваться от преследования, он увеличил скорость, но через некоторое время машина заглохла, а затем и загорелась.

Удивительно, но водитель был трезв и имел при себе все необходимые документы. Полицейским он сообщил, что просто хотел проверить мощность машины. В итоге же премиальная иномарка полностью выгорела. Кроме того, сотрудник ГИБДД оштрафовали его за невыполнение законных требований об остановке.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Очевидица погони рассказала, что лихач выполнял рисковые маневры:

- Было очень опасное вождение. Ему было плевать на другие машины, он просто летел, выглядело жутко. Создал множество аварийных ситуаций. Его остановили где-то минут через 5 после того, как он мимо меня проехал, звуков выстрелов не было.

ЧППроисшествия: ЧП