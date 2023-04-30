Под Дивногорском заметили семью из четырех медведей

Фото: скриншот из видео администрации Дивногорска

28 апреля в Дивногорске Красноярского края заметили медвежью семью. Об этом рассказали в паблике городской администрации.

Местный житель снял на видео четырех медведей. Звери неспешно прогуливались в горах, рядом с надписью «Дивногорск». На кадрах медведица с тремя медвежатами-подростками.

В связи с этим городская администрация предостерегла туристов от походов в горы в этом на районе на текущих выходных. Ранее «КП-Красноярск» рассказывала, что делать, если встретили медведя в лесу.

Добавим, что медведей здесь видят не в первый раз. Замечали семью косолапых и в прошлом году. Медведица с детенышами выходила к воде.