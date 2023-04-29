В Красноярске с 5 мая начнет действовать особый противопожарный режим

Фото: мэрия Красноярска

Власти Красноярска с 5 мая введут особый противопожарный режим на территории города. Об этом на совещании с участием мэра условились чиновники администрации и представители МЧС.

Мэр Владислав Логинов поручил главам районов заняться ликвидацией несанкционированных свалок, которые могут стать очагами пожаров. В СНТ было поручено провести дополнительное информирование руководителей и жителей о запрете разводить открытый огонь, как для приготовления пищи, так и для сжигания мусора.

– В условиях особого режима будут увеличены штрафы за нарушение правил противопожарной безопасности. Для физических лиц они составят от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей и для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит еще больший штраф, – напомнили в мэрии.

Также власти организуют дежурства в дачных поселках. Мэр Логинов подчеркнул, что подготовиться к пожароопасному сезону нужно сейчас, пока установилась сырая и безветренная погода, и заявил, что будет держать ситуацию на личном контроле.