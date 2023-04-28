В Канске живодер до полусмерти запытал собаку, остался безнаказанным и убил своего брата

Фото и видео: Ирина Москаленко

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В Канске живодер до полусмерти искалечил собаку, после чего убил человека. ЧП с псом по имени Боцман произошло в декабре: неадекватный хозяин бил его топором и морил голодом, из-за чего к зоозащитникам пес попал со сломанной практически пополам челюстью и больше похожий на скелет.

Собаку тогда перевезли в Красноярск: у Боцмана диагностировали крайнее истощение, черепно-мозговую травму, переломы ребер и челюсти в двух местах. У пса обрублен хвост и не видит один глаз. Ветеринары тогда провели животному срочную операцию, чтобы он хотя бы мог начать есть.

По словам соседей, визг собаки слышала вся округа, но связываться с неадекватом никто не рискнул. У садиста была еще одна собака, которая бесследно пропала незадолго до того, как история получила огласку. Местные считают, что изверг ее убил.

Как рассказала зоозащитница Ирина Москаленко, история получила продолжение. Один из соседей мужчины рассказал, что тот не просто не понес наказание, но и снова совершил убийство. Однако на этот раз неадекват убил человека. Жертвой стал собственный брат – по информации соседей, убийство мужчина совершил в собственном доме.

– Мне очень жаль мужчину, который погиб из за этой мрази. Но если бы у нас работал закон о жестоком обращение с животными, мужчина был бы жив, – отметила Москаленко.