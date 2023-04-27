Газету «За Сталинские колхозы» Пировского района от 3 мая 1945 года читает Василий Нелюбин, заместитель губернатора Красноярского края.

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края и Медиагруппа «Комсомольская правда» представляют мультимедийный проект, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - «Страницы нашей Победы».

Вместе читателями и радиослушателями листаем архивные выпуски краевых газет за 1941-1945 гг. Каждая страница – частичка нашей истории. За каждой газетной строчкой - судьбы жителей Красноярского края в тяжелые военные годы.

Чтобы знать, чтобы помнить о тех, кто каждый день на фронте и в тылу приближали нашу Великую Победу!

Большевистская печать активно участвует в разгроме врага

5 мая - День большевистской печати. Этот день дорог каждому трудящемуся нашего района.

Уже четвертый раз советская общественность отмечает День печати в условиях Отечественной войны.

За время борьбы советского народа с немецкими захватчиками большевистская печать стала еще более жизненно необходимой. Коллективный пропагандист и агитатор, организатор масс, наша печать активно участвует в разгроме врага.

Пламенное большевистское слово зовет воинов Красной Армии на последний штурм гитлеровского логова. Оно призывает миллионы советских тружеников в тылу - на заводах, фабриках, колхозной деревни к еще более самоотверженному труду, к непрерывной помощи фронту, к дальнейшему усилению военной и экономической мощи советской страны.

Большевистская районная печать, стенные газеты и боевые листки в период четвертой военной весны призваны стать подлинными коллективными пропагандистами, агитаторами и организаторами колхозных масс на весенних полевых работах, мобилизуя их на выполнение постановлений партии и правительства.

Надо широко освещать в печати опыт передовиков сельского хозяйства, а также ход социалистического соревнования на севе.

Районной газете и низовой печати нужно уделять внимание вопросам улучшения бытовых условий трудящихся, семьям военнослужащих, подвергая резкой критике бездушных людей, срывающих эти важные мероприятия.

Задача большевистской печати - помочь направить всю могучую силу колхозного строя для увеличения урожайности полей, продуктивности животноводства, лучшего использования тракторов, сельскохозяйственных машин, четкой организации труда, строгого соблюдения сталинского Устава сельскохозяйственной артели.

Задачи работников низовой печати - честно выполнить возложенные на них задачи на основе первомайского приказа товарища Сталина мобилизовать всех трудящихся нашего района на борьбу за получение стопудового урожая, тем самым оказать еще большую помощь Красной Армии в окончательном разгроме врага.

Газета «За Сталинские колхозы» Пировского района, 3 мая 1945 года