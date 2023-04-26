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Общество26 апреля 2023 8:15

Опубликована программа мероприятий на День весны и труда в Красноярске

Программа мероприятий в Красноярске на День весны и труда анонсирована
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Опубликована программа мероприятий на День весны и труда в Красноярске

Опубликована программа мероприятий на День весны и труда в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна программа мероприятий в Красноярске на День весны и туда 1 мая 2023 года. О том, как будет отмечаться праздник сообщает Newslab.ru со ссылкой на главу департамента соцразвития Красноярска Денис Антонов.

По словам чиновника, 1 мая в Красноярске станет началом празднования Дня Победы. Перед традиционным митингом красноярцы смогут почтить память погибших в Великой Отечественной войне возложением цветов к стеле «Город трудовой доблести», которая находится на аллее перед ДК 1 мая.

В завершении Дня весны и труда в Красноярске 1 мая 2023 года горожан порадует праздничный салют. Его запустят в 22:00 с Татышева в районе Виноградовского моста.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ