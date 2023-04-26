В Красноярском крае спор приятелей из-за консистенции муравьиного спирта закончился убийством Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кодинске мужчина зарезал приятеля во время застолья. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Вечером 22 апреля в доме на улице Гайнулина в Кодинске 49-летний мужчина пришел в гости к своему 47-летнему приятелю и его девушке. В качестве алкоголя они взяли муравьиный спирт, который решили развести.

И во время застолья между приятелями возник спор из-за консистенции получившегося напитка. В пылу ссоры гость схватил нож и ударил им хозяина квартиры. Его доставили в больницу, но мужчина скончался. В отношении 49-летнего кодинца завели уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Отметим, что муравьиный спирт для приема внутрь не используется. Он используется в качестве лечебной мази.