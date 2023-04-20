Как промотать 10 миллионов за два месяца: самый знаменитый якутский дояр вернулся назад на ферму

Самый знаменитый якутский дояр вернулся назад на ферму. Фото: из личного архива героя

Как промотать 10 миллионов всего за два месяца? Богатая и полная приключений жизнь добродушного якутского дояра Гаврила Терентьева, который на Новый год выиграл в лотерею целый чемодан денег, закончилась. Половина сразу ушла на любовниц, а когда очнулся от любовного дурмана, укатил тратить деньги в Москву, потом в Сочи. На обратном пути домой, в Якутск, его ограбили и забрали последнее. Ну и чем вам не современный ремейк «Сказки о золотой рыбке»: «Глядь, опять перед ним чужая ферма, из загона выглядывают коровки, а в руках ведро с молоком».

Красиво все начиналось

Как красиво все начиналось! В канун Нового года на якутском телевидении разыгрывали традиционную местную лотерею Өрөгөй» (по-русски произносится как Ёрёгёй и означает «успех», «удача»). Тысячи азартных глаз примкнули к телевизорам. Гаврил Терентьев (он тогда работал на ферме в Чурапчинском районе) в тот вечер волновался, держа в руках три билета. Как предчувствовал.

- Я до потолка подпрыгнул, когда услышал, что выиграл. Радовался, чуть не заплакал. А билеты купил случайно: зашел в магазин за продуктами, увидел на кассе, и подумал, может, повезет. Купил сразу два, а третий в подарок дали. У меня маленькая надежда была, и вдруг я выиграл, - признался экс-миллионер.

Якутянину вручили целый чемодан наличности. Фото: из личного архива героя

Правда, поначалу организаторам пришлось искать счастливчика, потому что сотовая связь в глухом местечке, где находится ферма, не ахти. Зато когда нашли!.. В канун старого Нового года – снова в прямом эфире: держите, дорогой вы наш, чемодан денег вам! Реально чемодан пухлых пачек, опечатанных банковскими лентами. Странно, почему не перевели на банковский счет?

Сейчас-то мы понимаем, что если бы организаторы вручили Гаврилу банковскую карту, не случилось бы с ним злоключений. А он сгреб чемодан под мышку и отправился в новую жизнь. Работу на чужой ферме сразу же бросил, потому что решил купить свою. Но главное – объявил всем, что наконец женится. В тот момент была у него любимая женщина, с которой они шесть лет общались, но вместе быть не могли по неким причинам (дошли слухи, что она была замужем, но разве в наше время это препятствие для большого светлого чувства?).

«Коварство – вот имя твое, женщина» (У. Шекспир)

Доверчивая и бесхитростная душа этот Гаврил. Ему нужно по-человечески посочувствовать: 54 года, разведен (о первой семье он старается не рассказывать), мечтал создать новую семью с женщиной, которая его будет ценить. Доверился ей, даже отдал деньги на сохранение. Но она, по его словам, умыкнула целый миллион.

Там вообще любовный треугольник сложился, в отношения невесты Анастасии и Гаврила вмешалась ее подруга Мария. Пустила в ход тяжелую артиллерию – подстроила так, чтобы Анастасия застала их в постели в гостиничном номере. А потом и вовсе взяла миллионера в оборот. Сняла для него тайком от всех квартиру, спаивала его, развела по полной – купила «Камри» без пробега, шубу, унты, золото... Еще 3,5 миллиона – как корова языком слизала.

Удивительно, как Гаврилу удалось вырваться из этих сетей? Сбежал, побрился, подстригся, приоделся – и купил билет в Москву. Там, кстати, все-таки купил себе собственное жилье. Небольшую студию в недорогом районе. Съездил отдохнуть в Сочи – доволен, впечатлен. Вроде в столице у него появилась новая женщина, но скорее всего это выдумка. Обжегся мужчина в амурных делах.

Но «Комсомолке» признался: хочет написать заявление в полицию на двух своих «бывших», которые лишили его почти половины выигрыша. Правда, в якутской полиции на наш запрос ответили: нет, никаких заявлений от Гаврила к ним не поступало. Вот, буквально 12 апреля мы звонили в полицию.

В феврале успел отдохнуть в Сочи. Фото: из личного архива героя

«Сейчас мы будем вас грабить»

Популярность сыграла с Гаврилом злую шутку. Странное дело, но после того как женщины лишили его 4,5 миллионов рублей, он все равно не отнес деньги в банк. Наверняка ведь ему советовали это сделать. Почему не послушался? Молчит, не отвечает. Да и что теперь говорить-то?! Был миллионер и весь вышел.

Из Москвы в Якутск возвращался в последних числах марта на поезде. Четверо суток все было нормально. Доехал до Иркутской области. Вышел ночью на большой станции на перрон, чтобы размять ноги и подышать свежим воздухом. Название не помнит, возможно, это был Тайшет – там поезда дальнего следования по полчаса, а то и дольше стоят, сортируются – кто на БАМ, кто дальше по Транссибу.

– Вышел из вагона и тут на меня напали три мужика. Один ударил сзади, я отрубился. Когда очнулся, понял, что у меня нет денег. Грабители забрали 170 тысяч. Я подумал, если пойду там в полицию, то придется остаться на станции, а мне еще далеко добираться домой. Так что поехал дальше. А грабители что – пусть это будет на их совести.

По приезду в Якутск финансы Гаврилы пели романсы. Наскреб по карманам всего 250 рублей. Хватит разве что покушать на раз. И вдруг нашелся таксист, который его узнал и чисто по-человечески предложил ему помощь – бесплатно увез на другой берег Лены, в поселок Нижний Бестях. Оттуда он перебрался в небольшое село Абага в пятистах километрах от Якутска.

Работы якутянин не чурается - так что не пропадет. Фото: из личного архива героя

Здесь экс-миллионер устроился снова дояром на частную ферму. Работник из Гаврила Терентьева хороший, добросовестный, безотказный – это мы цитируем слова прошлого работодателя Семена Маркова, который попрощался с ним три месяца назад с наилучшими пожеланиями.

- Меня тут все знают, от детей до взрослых, на улицах узнают, - сетует наш герой. – Со мной все фотографируются, даже денег просят. А у меня их нет уже. Я уже устал от внимания, хочу жить спокойно. Если здесь не получится, значит, уеду в другой регион.

Напоследок, уж простите, не удержались, задали провокационный вопрос: будет еще играть в лотерею? Гаврил подумал несколько секунд и ответил, конечно будет. И в самом деле, вдруг снова повезет.

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