Как сельчанин из Якутии выиграл 10 миллионов рублей, за два месяца половину потратил на любовниц… а позже попросил вернуть подарки

Фото: из личного архива Гаврила Терентьева

Сначала как в сказке: 54-летний дояр из глухого якутского села с зарплатой в 30 тысяч рублей, за душой ни кола, ни двора, в одночасье стал миллионером и завидным женихом. За его сердце начали биться прекрасные обольстительницы. А потом – страшный сон. Раздели чуть не до нитки.

Сельский работник с зарплатой в 30 тысяч выиграл 10 миллионов. Фото: скриншот видео из телетрансляции

Верь – не верь, но именно так и случилось с Гаврилом Терентьевым из якутского села Сылан. На Новый год судьба преподнесла ему более чем щедрый подарок: он неожиданно выиграл главный приз в розыгрыше – 10 миллионов рублей. Поясним: это региональный розыгрыш, который вот уже несколько лет проводится в Якутии, его транслируют по местному телевидению в прямом эфире.

Фото: из личного архива Гаврила Терентьева

Поначалу счастливчик охотно делился радостью со СМИ, а потом вдруг обрубил все концы, сменил телефон и пропал. Прошло два месяца и тут выплывает та-а-акое: мужчина, оказывается, лишился половины денег, причем потратил на женщин. «Комсомольской правде» не без труда удалось отыскать Гаврила аж в Москве и поговорить с ним по душам.

Прыгал от радости

Сначала предыстория. И правда, с ума сойти! Суперприз достался простому работяге с фермы. Через две недели после розыгрыша ему под прицелом телекамер вручали чемодан с пачками денег. Люди радовались за Гаврила так, как будто сами выиграли.

- Гаврил, каково это, почувствовать себя миллионером?

- Я до потолка подпрыгнул, когда услышал. Радовался, чуть не заплакал. А билеты купил случайно: зашел в магазин за продуктами, увидел на кассе, и подумал, может повезет. Купил сразу два, а третий в подарок дали. У меня маленькая надежда была, и вдруг я выиграл, - признается новоиспеченный миллионер.

Обрушившееся богатство в тот момент ничуть не испортило работягу Гаврила. Работодателю Семену Маркову, с которым у него были и остались поныне хорошие отношения, он пообещал: доработает у него на ферме до весны, а потом уедет строить свою жизнь. Наверное, заведет свою собственную ферму, он же всю жизнь в сельском хозяйстве. А еще женится, у него давно есть подруга, наконец, они смогут быть вместе. Машину покупать не собирался, у него ведь нет прав. А вот квартиру в Якутске - возможно.

Фото: из личного архива Гаврила Терентьева

Первой его покупкой стал ноутбук, счастливчик подарил его девочке, вытащившей из барабана квиток с номером его билета. Но все остальное так и осталось мечтами на словах. Буквально через неделю после того, как выигрыш был получен, Семен Марков сообщил «КП»: Гаврил все же бросил работу, оставил ему свой телефон с симкой и умчался в Якутск. Ему ведь стали названивать всякие неадекватные люди (откуда только взяли номер?), требовать денег, угрожать. Семен пожелал Гавриле удачи.

На какое-то время миллионер перестал выходить на связь, тут же поползли слухи, что его избили и ограбили. Однако правда оказалась куда интересней.

Любовные похождения миллионера

- Что случилось между вами с невестой Анастасией?

- Да какая она невеста? Подруга. Я шесть лет ей помогал, деньги ей высылал. А она меня обманула, предала, - признается Гаврил. Теперь это не тот счастливец, который улыбался во весь рот на огромную Якутию. Вместо него – удрученный мужчина. Неприятно ему вспоминать женское коварство.

Именно так, первой свои права на сердце миллионера предъявила 40-летняя Анастасия. Они оба родом из села Сунтар, давно друг друга знали. Потом завязался роман, но быть вместе не могли, потому как «обстоятельства их разлучили». Он нанимался работать на фермах, она перебралась и жила в Якутске. Время от времени встречались. (Народная молва нашептала, что Анастасия раньше была замужем, вот вам и обстоятельства). Тем не менее, планы у пары после выигрыша были грандиозные: квартира в Якутске, свое дело. Гаврил даже отдал часть наличности Анастасии на хранение. Одним словом, доверял ей полностью, всей душой.

Фото: из личного архива Гаврила Терентьева

В конце января они оказались в гостинице, там отмечали ее день рождения. Вот тут и появилась вторая кандидатка на сердце миллионера – 43-летняя Мария, которую Анастасия пригласила на вечеринку (ох, как же она потом пожалела об этом).

К гадалке не ходи, как все было – одна подружка не удержала язык за зубами и похвасталась другой: «Мой мужчина – богатый». Та подумала: «Почему это он твой мужчина? Я его хочу». Стоило наивной Анастасии отлучиться из гостиничного номера, Мария приступила к реализации замысла. Так что, вернувшись через несколько часов, невеста увидела подруженцию и своего жениха вместе в кровати, пьяными.

Оскорбленная до глубины души невеста ушла домой. А разлучница воспользовалась этим и полностью захватила в свои чарующие сети беспомощного мужчину. Дьяволица сняла Гаврилу квартиру (о которой подруга не знала) и раскрутила на дорогие подарки: «Камри» без пробега, норковую шубу, унты и золото.

«Мне не нужно было никаких подарков. Я лишь хотела построить с ним семью», - уверяет сейчас Анастасия. У Марии своя правда: «Я не обкрадывала его, он сам подарил мне деньги и сказал: «Исполни свою мечту!» Любая на моем месте примет такой подарок. Он предложил жить семьей, но оказался страшным алкашом, поэтому я передумала».

Заявление в полицию на бывших любовниц

- Я уже не пью, - выдает Гаврил новое откровение.

- А что, пили?

- Сильно пил. Они меня спаивали. Теперь совсем в рот не беру.

В настоящее время он находится в Москве, куда сбежал из любовного треугольника. Здесь на несколько недель выпал из информационного поля. Но потом по соцсетям разлетелась фотография, где он гуляет по Красной площади, у Кремля. И другие фото: на фоне зелени, моря, вертолета. Это он у Черного моря в Адлере отдыхал. Видимо, подсчитав свой баланс, задумался, куда же утекли его деньги и можно ли что-то еще спасти. Поразмыслив, пришел к выводу, что во всем виноваты женщины. Первая не вернула ему один миллион рублей из тех, что он доверил ей на хранение. Вторая развела на 3,5 миллиона. Итого почти половина выигрыша вылетела в трубу.

Фото: из личного архива Гаврила Терентьева

В общем, мужчина собирается написать на своих экс-любовниц заявление в полицию. Уже узнал, как это делается.

- Сейчас мне нужно доделать здесь дела, оформить документы. Я вернусь на родину, в Якутск, и напишу на них заявление. Обязательно напишу, - обещает миллионер.

Что его держит в столице? Выяснилось, что он покупает здесь квартиру, учится делать массаж, хочет открыть свой салон. А обучает его искусству массажа новая женщина. Но он о ней – ни слова, тайна за семью печатями. Может, оно и к лучшему, счастье любит тишину.

Вместо эпилога

Сколько в итоге сейчас осталось от выигрыша у Гаврила Терентьева – неизвестно. Земляки, следящие за захватывающей жизнью дояра-миллионера как за любимым сериалом, просят местных кинопроизводителей снять про него фильм. Благо, история-то невыдуманная. Тем более что организатор розыгрыша — известный в Якутии кинопродюсер и актер Алексей Михайлов. А фильмы в Якутии, надо сказать, снимают превосходные, авторы их на разные кинофестивали возят и награды получают.

Однако пока мы тут переживаем за судьбу нашего героя, он... исчезает из Москвы. Бросил все, купил билет на самолет. Однако в Иркутске на него свалилась новая беда: на него напали, избили и забрали остатки денег, которые он зачем-то продолжал водить с собой в курюрах. В Якутск добрался, когда в кармане было всего 230 рублей. Таксисты узнали и согласились довести его до деревни, где он планирует начать новую жизнь, устроиться на работу. Об этом Гаврил пока не хочет рассказывать, оно и понятно - неприятно все это.

Дояр-миллионер Гаврил Терентьев на Красной площади в Москве. Фото: KP.RU

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как сложилась судьба тех, кто выигрывал в лотерею баснословные суммы

Миллионерша из Воронежской области

В ноябре 2017 года лотерейный билет, купленный в Воронежской области, выиграл 506 миллионов рублей. Победительница, 63-летняя пенсионерка Наталья Власова, объявилась только через две недели. Выигрыш Наталье выплатили частями в течение 2018 года.

Миллионеры купили три машины, жилье для себя и двух дочерей: квартиры в Воронеже, двухэтажный особняк отстроили в родном селе. Правда, по миллионерским меркам очень даже скромный, всего на 160 квадратов. Помогли семье, у которой сгорел дом, оплатили операцию ребенку. Жертвовали деньги местному храму, детским домам.

После того, как о миллионах Натальи стало известно всем, она не раз покаялась, что разрешила обнародовать свое имя. Первое время всех «гостей» встречали с собаками – отбоя не было от просителей и журналистов. Постепенно страсти поутихли, но Власовы по-прежнему не любят общаться.

Уфимская семья, промотавшая миллион долларов

В 2001 году семья Мухаметзяновых из Уфы выиграла в лотерею миллион долларов. Но богатство не пошло на пользу. Несколько лет супруги беспробудно пили. Потом опомнились и купили просторную трехкомнатную квартиру в центре Уфы, в новостройке. А там такие шабаши закатывали, что каждую ночь приходилось полицию вызывать.

В 2006 году умерла 52-летняя Надежда. Это заставило семью остепениться. Муж Рустем пить не бросил, но гости в квартиру ходить перестали. Сыновья с трудом окончили школу. Все трое стали жить затворниками на те деньги, которые получали от сдачи двух квартир, которые догадались купить на последние деньги от выигрыша. В последние годы их не слышно, не видно. Особенно после того, как лет семь назад у них случился пожар.

Петербуржец спустил сто миллионов за два года и остался в долгах

В 2009 году вся Россия, казалось, завидовала 35-летнему Альберту Бегракяну, который выиграл 100 миллионов рублей. Жизнь семьи скромного предпринимателя кардинально изменилась. В первую очередь глава семейства купил новенький «Лексус», обзавелся несколькими квартирами в Петербурге, одна из которых стоила 32 миллиона рублей. Сестре подарил жилье в родной Армении, а отцу – машину.

Какую-то сумму отдал на благотворительность в школу, где учились его дети, детский дом и дом престарелых. Двенадцать миллионов раздал в долг друзьям и знакомым. Расписок не брал. Эта сумма так и не вернулась. Единственный бизнес, в который вложился, - строительство гостиницы в Тамани.

Богатство закончилось за два года, Бегракян даже не успел доплатить государству налог от выигрыша в 4,5 миллиона рублей. Из-за этого на него завели уголовное дело. Пришлось продать одну из квартир и занять денег, после этого уголовное дело закрыли.

Запустил карпов в пруд и отстроил хоромы

Свой джек-пот заядлый игрок Евгений Сидоров сорвал 28 мая 2009 года. Купил билет за 560 рублей, зачеркнул 6 случайных цифр и – выиграл 35 миллионов! Рассказал только дочери, что выиграл много денег. Составил план, как их потратить, желания было два: помочь трем детям и оживить родную деревню Сапрычку в Липецкой области. Там ему от деда достался старый дом.

Первым делом новоиспеченный миллионер капитально отремонтировал 3 километра дороги, потом заменил водоколонку. Давал деньги на благотворительность школам, сельским клубам. Хотел завести ферму, но посчитал – нет перспектив. Тогда взялся за разведение карпов в местных водоемах. Почистил берега, запустил мальков, сделал пляж на одном из озер с белым песком. Когда вышел на пенсию, перебрался из Москвы на постоянное место жительства в отремонтированный дедовский дом. По его словам, оставшиеся деньги от выигрыша дети и внуки использовали с умом.

Еще не решил, куда потратить

Нижегородец Александр Земсков стали обладателями счастливого билета от «Новогоднего миллиарда-2023». Но выдержал паузу прежде, чем заявить о себе организаторам. Для начала хотели с женой принять факт выигрыша. И чтобы шумиха улеглась. В Москву новоиспеченный миллиардер приехал только спустя два месяца.

Чтобы обезопасить себя и свою семью, закрыл страницы в соцсетях. Понимая, что скрыть перемены в жизни не удастся, решил ответить на все вопросы журналистов сразу, чтобы в будущем его не беспокоили. Как распорядится деньгами, еще не решил. Ясно одно: налог – а это 150 миллионов рублей, останется в бюджете региона.

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