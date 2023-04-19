«Отец предчувствовал, своей смертью не умрет»: убийце красноярского мага, с которым расправились в Испании, вынесли суровый приговор

Василий Корчагин занимался целительством больше 40 лет. Фото: группа мага в соцсетях, ориентировка в Каталонии.

Красноярск – Испания… В мистическом деле мага, которое развернулось между двумя странами, наконец-то поставлена точка. Четыре года назад колдуна из Сибири Василия Корчагина нашли убитым в Каталонии. Это за 8 тысяч километров от дома. Позже вскрылось: к его гибели привела цепь роковых совпадений. Каким был приговор, и что думает о нем семья мага? Все это время родные Корчагина отказывались говорить с журналистами. Исключение сделали только теперь – для «Комсомолки».

Думали, манекен

… 24 ноября 2018 года два рыбака заметили на поверхности водохранилища Дарниус Боаделья, у плотины, странную фигуру. Нахмурились: манекен что ли? Присмотрелись, человек, неживой! Надо звонить 112!

Это место на реке Муга известно невероятными видами. Сюда приезжают сотни туристов. Но мужчина, чье тело обнаружили рыболовы, определенно был не из них.

Крепкий, темноволосый, на вид лет 50. Из одежды только рубашка и трусы. Ни брюк, ни носков, но обут, на ногах туфли. А самое жуткое: во рту кляп, на лице кровоподтеки. Вдобавок к шее и лодыжкам красной тесьмой примотаны два огромных камня.

Камни, которые удерживали тело в воде. Фото: стоп-кадр TV3.

В туфлях, но без брюк

- Воды в легких нет. Значит, когда мужчину сбросили в озеро, он был уже мертв, - заключили эксперты. – На его лице и теле 10-12 ран и сильных ушибов. На шее следы удушения. В крови – высокий уровень алкоголя. Камни, с помощью которых его пытались утопить, вероятно, привезены из старого карьера неподалеку.

Убийца явно хотел избавиться от тела. Однако не рассчитал – его прибило течением у небольшой плотины. Но кто это, за что так жестоко? Документов и ценных вещей нет. И почему без брюк? Убит где-то в помещении?

Изучение улик и местности тоже ничего не дали. Только догадку: тут орудовали местные. Люди, которые точно знали, где взять камни и спрятать тело. Но уличить их было нереально, камер на дорогах поблизости нет.

У жертвы сняли отпечатки – увы, данные в базе отсутствуют. Ориентировки разослали во все полицейские участки: «Белый мужчина от 40 до 50 лет. Особые приметы: шрам на правом боку, как после аппендицита. И еще один, поменьше, на той же стороне под грудиной».

Но опять мимо. Мистика?

Ориентировка на пропавшего. Фото sosdesaparecidos.es.

Благодарили и проклинали

Так продолжалось шесть недель. Пока к поискам не подключилась журналистка Тура Солер.

- Мне передали фотографию мужчины, он был узнаваем, - рассказала она «Комсомолке». - Человек пробыл в воде недолго. Лицо обезображено не было. Тогда я взялась за объявления о поиске пропавших, потратила много часов. И однажды увидела на фото ЕГО. Черты лица, приметы – совпадало всё.

Опознать человека на ориентировке помогла испанская журналистка Тура Солер. Фото: Мария ЛЕНЦ

7 января 2019 года (то есть через полтора месяца) жертву опознали. Убитым в Каталонии оказался… Василий Корчагин из Красноярска, 55 лет. «Ясновидящий маг, деревенский знахарь. Занимается целительством 40 лет, помог тысячам людей, проблем с законом не имеет» (цитата с его сайта).

В арсенале – ВСЁ, ну почти. От гадания на бобах до боевой магии. В отзывах тоже полный «набор» - от благодарностей до проклятий. Доля колдуна, она такая.

Жив или…?

В Красноярске о гибели мага не знали еще с неделю. Потом знакомые из Каталонии поделились с местными журналистами: «Кажется, ваш!». Пошли публикации в СМИ.

А дальше случилось непредвиденное. Редакции принялась обзванивать жена целителя Елена: «Муж жив! Сейчас он рядом со мной!». Правда, на просьбы передать трубку отвечала отказом. Грозилась всех засудить.

На сайте мага секретарь записывала на прием. Обещала: «Если надо, Василий Петрович свяжется с вами лично». Проводить ритуалы можно заочно, по скайпу. Ну а что, ХХI век.

Так жив или…? Ориентировку с фото убитого мужчины мы показали соседям мага. «Ужас какой, но это 100%-но он, - подтвердили люди. – С осени его не видели».

Увы, по ориентировке убитого в Испании мужчины односельчане опознали Василия Корчагина. Фото: Мария ЛЕНЦ

Неужели точно? Прозваниваем полицию и поисковиков в Каталонии (помог переводчик Валерио Занетти). «Действительно, убит русский – Василий Корчагин».

Почему же Елена, зная, что мужа нет, уверяла в обратном? И зачем секретарша принимала заказы?

- Все это в интересах следствия, - говорят родные мага. – Нас попросили о неразглашении. Однако СМИ извратили информацию, преподнесли все как сенсацию: человек умер, а на нем продолжают зарабатывать. Нет, это не так.

Дом мага под Красноярском. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Подозрительный» гость

По данным полиции, Корчагин отправился в Испанию отдохнуть. Прилетел на 10 дней – с 15 до 25 ноября. Взял с собой 3000 евро на расходы.

Заранее забронировал жилье и машину для экскурсий. Решил, лучше иметь дело со своими. Остановился у Сергея Ушкова (тот жил с младшим сыном, 18-летним Юрием в местечке Льинарс-дель-Вальес). А старший, Михаил, держал свою фирму такси. Так что совпало все.

Однако с первых же дней хозяева стали подозревать: гость не тот, за кого себя выдает. Прилетел налегке, без багажа, его потеряли. А когда чемодан все-таки вернули, на бирке значилось другое имя: Пётр! Банальная ошибка регистратора обернулась бедой.

Меж тем постоялец, по мнению Ушковых, допускает новый «промах». Только раз вызвал их машину. Выходит, обстряпывает какие-то делишки, боится свидетелей.

Погуглили – вот те на! Странноватый постоялец оказался магом, причем практикующим. Для хозяев паззл сложился. «Однозначно его наняла моя бывшая, Наталья, она сейчас в Барселоне, - решил Сергей. – Прознала, что я вот-вот женюсь на своей Оле. И задумала сглазить, а, может, и приворожить?».

Смертельное гадание

В тот роковой день, 22 ноября, разразился скандал. Взбешенный Сергей указал гостю на дверь. Но в отель Корчагин не поехал. Перезвонил и упросил: поселите у себя еще на ночь. Только одну!

Тогда же списался с женой по смс. Поделился опасениями: с хозяевами проблемы, расскажу позже. Больше на связь он не выходил.

Как выяснилось потом, вечером Василий Петрович сел ужинать вместе с Ушковыми. Поели, крепко выпили. И вдруг гостя будто кто-то надоумил – взял руку Михаила, давай гадать по ладони.

Что именно там разглядел, осталось загадкой. Очевидно одно: гаданием провидец подтвердил все подозрения. И подписал себе приговор.

Завязалась потасовка. Через час-полтора было все кончено. Кто именно нанес магу смертельный удар, неизвестно. На следующее утро увезли труп на водохранилище, привязали к нему камни килограммов по десять. Но тело не утонуло - прибило к плотине. А в полдень его уже нашли рыбаки.

Знал, что с ним произойдет

Елена как чуяла, с мужем случилось непоправимое. Когда замолчал телефон, бросилась звонить в Каталонию Ушковым. Но те пошли в отказ, никакого Корчагина не знаем. Тогда связалась с племянницами, они живут в Испании. Обратились к волонтерам, сделали ориентировку.

По ней его и опознали. И первым, на кого пало подозрения, был Сергей. После убийства он кинулся в бега. Скрывался в разных городах Испании.

Но 29 января Ушков был арестован. На допросах отец семейства признался: убивал он, сыновья лишь помогали избавиться от тела. Лишать жизни человека никто не хотел. Все случилось само собой, в пылу ссоры. Казалось бы, три роковые случайности: бирка, любовный треугольник, гадание. Но они привели провидца к гибели.

… Совсем недавно состоялся суд. Приговор убийце оказался суров – 18 лет тюрьмы.

- По моему мнению, наказание слишком жестокое, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» сын мага Константин. – Нужно узнать, есть ли возможность помилования. Отца все равно не вернуть… Кстати, он предчувствовал, ЧТО с ним произойдет. На 55-летнем юбилее говорил мне, своей смертью не умрет. Не хотел болеть. Да и для воина уйти в бою – лучший выбор. Он приходил ко мне во сне, говорил, лучше было бы не находить его тело. Не хотел затруднять семью. Тем более нужно понимать, что жизнь – это сон души, все мы проснемся рано или поздно. У Сергея и сыновей даже не было мотива, просто бытовая ссора.

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Тело «деревенского знахаря, ясновидящего и основоположника девяти эзотерических школ, который за 40 лет помог тысячам людей и проблем с законом не имел» (цитата с его сайта) обнаружили в болоте Дарния-Боаделлы 24 ноября прошлого года (подробнее).