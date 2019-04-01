Проклятый дар: найденного мертвым в Испании красноярского мага убили за попытку сглазить

«El mag rus trobat al pantà de Boadella va acabar mort arran d’una baralla després que llegís la mà a un dels homes que l’allotjaven a Llinars»/

(Русский маг, найденный в болоте Боаделлы, скончался после драки, произошедшей, когда он погадал по руке одного из людей, живших в Ллинаре, - почти дословный перевод с испанского).

Избавиться не смогли

Мистическая история найденного мертвым в Испании 55-летнего мага из Красноярска близится к развязке. Шок, но Василий Корчагин погиб из-за своего же дара. В его убийстве подозревают семью русских – отца и двоих взрослых сыновей.

Об этом сообщила корреспонденту «Комсомолки» журналистка Тура Солер, она ведет эту историю в Каталонии. Как выяснилось, у соотечественников Корчагин снимал квартиру в Испании. И все было гладко, пока хозяева не проведали: они поселили у себя колдуна…

Напомним, тело «деревенского знахаря, ясновидящего и основоположника девяти эзотерических школ, который за 40 лет помог тысячам людей и проблем с законом не имел» (цитата с его сайта) обнаружили в болоте Дарния-Боаделлы 24 ноября прошлого года. За несколько дней до того Корчагин пропал без вести. Его родные, живущие в Каталонии, передали информацию поисковикам-волонтерам. Но вскоре стало известно: «Розыск окончен, убит».

Ориентировки на пропавшего мужчину. Фото: sosdesaparecidos.es.

Василия Корчагина нашли рыбаки у небольшой плотины. Было понятно: убийцы пытались утопить труп. К шее и лодыжками красной тесьмой привязали два камня килограммов по десять. Голова и тело – в ранах и ушибах, на горле – следы от пальцев. В легких не было воды. Значит, убивали в другом месте. А потом пытались избавиться от тела.

«Колдовал» с того света?

В Красноярске о гибели Корчагина не слышали до середины января. Первыми об этом узнали наши коллеги из «Проспекта Мира», с ними поделились знакомые из Каталонии.

Когда в СМИ пошли публикации о возможной смерти мага, тут же объявилась его жена Елена. Села на телефон и давай обзванивать редакции: «Совсем совесть потеряли? Мой муж в полном порядке, он рядом. Передать трубку? И не мечтайте».

Причем по телефону, указанному на официальной странице Корчагина в соцсети, активно шла запись на прием. Через секретаря, конечно. «Если понадобится, Василий Петрович с вами свяжется», - рапортовала девушка на том конце трубки. Поскольку колдовать мог и заочно. Главное – вовремя расплатиться.

Дом погибшего экстрасенса в деревне Киндяково.Фото: Мария ЛЕНЦ

Так жив или мертв? С фото найденного в болоте мужчины мы прошли по соседям мага (тот жил в деревне Киндяково под Красноярском). «Точно он, - подтвердили нам с десяток односельчан Василия Петровича. – Не видели его с осени, вот и салют, как обычно, на Новый год не запускал».

Это он!Фото: Мария ЛЕНЦ

Прозвонили Каталонию (в этом помог преподаватель испанского Валерио Занетти, переехавший в Красноярск пять лет назад). Убит русский, Василий Корчагин, заверили в полиции, а потом и волонтеры. Пока идет следствие – никаких подробностей.

Под подозрением - русские

Три месяца – и ситуация прояснилась. Оказалось, по делу об убийстве Корчагина задержали троих русских. Это 50-летний Сергей У. и двое его взрослых сыновей – Михаил и Юрий.

По версии полиции, Корчагин прилетел в аэропорт Эль-Прат (Барселона) 15 ноября. Хотел десять дней отдохнуть в Испании. Путешествовал в одиночку. На расходы взял с собой 3000 евро, пишет издание Elpunt avui со ссылкой на жену колдуна Елену.

Заранее забронировал через интернет жилье, заказал машину для экскурсий. Решил, лучше иметь дело со своими. Поэтому остановился у Сергея У. (он жил вместе с 18-летним сыном Юрием). Тем более у его старшего, Михаила, есть своя фирма такси. Так что все сошлось - ударили по рукам.

Мага заслала бывшая?

Однако почти сразу хозяева стали подозревать: Корчагин что-то скрывает. Во-первых, мужчина прибыл без багажа, его потеряла авиакомпания. Чемодан нашелся, но произошла путаница. На бирке значилось имя пассажира: Петр Корчагин (видимо, ошибка регистратора). А гость представился как Василий.

Вскоре закралось еще одно подозрение. Их машину Корчагин не вызывал. Только один раз попросил доставить его на вокзал. То есть свидетели ему не нужны, сделали вывод мужчины.

Пробили в интернете – ахнули: их постоялец – практикующий маг. «Теперь все понятно, - заключил Михаил. Его 100%-но наняла моя бывшая жена Натали, еще в Барселоне. Она-то и заслала его сюда. Может, приворот хотела сделать или вообще сглазить».

«Убивать не хотели»

В тот роковой день, 22 ноября, маг что-то почувствовал. Отправил несколько сообщений жене, поделился своими сомнениями.

Но вечером постарался отмести их. Как ни в чем не бывало пошел ужинать с хозяевами. Поели, выпили спиртного.

И тут Корчагина будто кто-то подтолкнул. «Давай погадаю», - взяв Михаила за руку, начал читать по его ладони.

Что именно напророчил, никто так и не сказал. Своим гаданием разом подтвердил все подозрения. И подписал себе приговор.

Тут же завязалась драка. Через час-полтора все было кончено. Кто нанес Корчагину смертельный удар, пока неизвестно. Сначала сообщалось, с колдуном расправился отец семейства, Сергей. А лишь потом позвал сыновей, чтобы помогли избавиться от тела.

Теперь появилась новая информация. Сыновья признались: тоже вмешались в драку. Правда, убивать Корчагина ни хотел никто, твердят они.

Младший, Юрий, уверяет: наутро следующего дня отец с братом на фургоне «Мерседес» отправились в район болот. Ему велели сесть за руль «Тойоты» и следовать за ними. О том, что в фургоне был труп, узнал только на месте.

В этом болоте нашли тело. Фото: Elpunt avui.

Так или иначе втроем вывезли тело. Примотали к нему булыжники и сбросили в воду. Но скрыть преступление не получилось. Труп глубоко не затонул, прибило к плотине. А через несколько часов на него наткнулись рыбаки.

Жена узнала первой

Восстанавливая картину преступления, полицейские пробили телефоны всех, кто мог быть у водохранилища в ту ночь. Изучили записи с камер наблюдения. Так и вышли на подозреваемых.

Сейчас отец под арестом, сыновей отпустили «под подписку». Одного из них мы нашли в соцсетях, пытались узнать, что произошло. Но – никакого ответа.

Наглухо замолчали телефоны жены Корчагина и его секретаря. Без комментариев и опровержений.

По данным полиции, Елена первой поняла, с мужем что-то случилось. Конечно, после тех смс. Но не только. Корчагин собирался вылететь из Барселоны 25 ноября. Когда в самолете, приземлившемся в Москве, его не оказалось, кинулась звонить в Каталонию.

В дом, где маг снимал комнату. Но там пошли в отказ: никакого Василия Петровича не знаем. Тогда обратилась к живущим в том районе племянницам, они связались с волонтерами. И вскоре тело Корчагина отыскали. Но, повторимся, маг «принимал» клиентов еще около двух месяцев.

… Кстати, после убийства отец с сыновьями бросились в бега. Скрывались в разных городах Испании. Чтобы их найти, пришлось нанимать частного детектива.

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Автор или авторы преступления пытались балластировать тело двумя камнями весом от 5 до 10 кг, привязанными к шее и лодыжкам, они смогли забрать их в карьере, расположенном в сотнях метров от места, где они избавились от тела. (Подробности).

Красноярский маг, убитый в Испании, через полгода воскрес на родине

24 ноября там (в Каталонии) якобы пропал некий Василий Корчагин. Из Красноярска, да не просто Корчагин, а известный в городе «деревенский знахарь, сибирский колдун, ясновидящий, экстрасенс, психирург, биоэнергет, нутрициолог, наследник вековых языческих традиций, потомок древнего польского рода магов – целителей, основоположник девяти эзотерических школ». (Подробности).