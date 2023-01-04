«Беги к своим!»: попавшего в ловушку зайца-каратиста спасли в Красноярском крае

В Красноярском крае выручили попавшего в ловушку зайца. Фото: стоп-кадр видео "Сельская новь", Павел Горелик.

Угодившего в ловушку зайца спасли в Красноярском крае как раз накануне наступления года зайца (как вариант – кролика или кота). Эта трогательная история произошла неподалеку от села Петропавловка Балахтинского района.

В один из дней на местную подстанцию заскочил заяц. Она располагается в низине, а лесной гость (может, из любопытства, а, может, случайно) сиганул туда со снежной горки. Хотел было вернуться обратно, но не смог: вокруг высокий забор, дыр в нем нет. Так и очутился, пусть и просторной, но в ловушке. Выхода нет, что делать?

Зверек случайно заскочил на территорию подстанции, а выбраться обратно уже не смог. Фото: стоп-кадр видео "Сельская новь", Павел Горелик.

Однако ему повезло. Вскоре на станцию приехали сотрудники, у них начиналась смена. Оглядев территорию, присвистнули: возле забора метался заяц. Было ясно: выбраться сам не сумеет. Если не помочь, может и погибнуть.

- Вон он, в самом углу прыгает, - рассказал на камеру один из сотрудников, Павел Горелик. – Сейчас будем охотиться.

Изловить длинноухого было не просто. Но, в конце концов, удалось. Вдвоем загнали и подхватили. Оказавшись в руках человека, заяц, что называется, проявил характер. Отчаянно верещал, молотил лапами, как каратист, и все норовил высвободиться.

Оказавшись в руках человек, заяц сопротивлялся отчаянно. Фото: стоп-кадр видео "Сельская новь", Павел Горелик.

- Смотри, что творит! – удивились рабочие. – Едва не вырвался.

Живой трофей было решено отпустить. Как-никак, беззащитное животное - жалко. К тому же скоро год зайца (по восточному календарю начнется 22 января).

- Давай его за ворота! – скомандовал Павел напарнику, крепко державшему косого. – Пускай бежит домой, убивать не будем! Заяц просто заблудился, не туда зашел.

Решено было отпустить его на волю. Фото: стоп-кадр видео "Сельская новь", Павел Горелик.

Человек разжал руки, и зверек кинулся наутек. Несколько секунд – пропал из виду.

- Всех с Новым годом зайца! – рассмеялись мужчины. - Беги к своим!

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