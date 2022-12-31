Милый пушистик или адское созданье: стоит ли заводить кролика дома, реальные истории о живых символах наступающего 2023 года

Стоит ли заводить дома живой символ наступающего 2023 года - черного кролика? Советуют владельцы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кролики – это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма… милоты, а еще символ наступающего 2023 года! Неудивительно, что накануне праздника из зоомагазинов их просто выносят. Спрос колоссальный: берут детям и на подарки. А потом хватаются за голову: живой талисман оказывается не таким уж мягким и пушистым. Вот реальные истории от хозяев кроликов – ловите и делайте выводы.

Чудо превратилось в чудовище

Лет 11 назад, когда моим сыновьям было пять и десять, соответственно, они упросили меня купить маленького няшного кроличка - просто чудо рыжее, мимимишное! Радовались мы на него ровно месяц. А потом он превратился в чудовище: кусался и царапался (мог запросто вскрыть тебе вены ударом задней лапы), головой выбивал клетку и скакал по всей квартире, по пути сгрызая все подряд: обои, провода, одежду, пух из попы кошки (кошка его боялась до жути) и во всех углах гадил горохом. Через пару месяцев я дала объявление в Авито, что отдаю бесплатно милого кролика вместе с клеткой и кормом. Забрали его сразу же. Мужик представился отцом многодетного семейства. Надеюсь, он взял это чудо для еды, а не для детей. (Елена Рыкова).

Подумайте сто раз, прежде чем покупать кролика домой или в подарок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Караулил котов у миски

Был у нас как-то какарликовый (это не опечатка – прим.ред.) кролик. Совершенно необучаемая бестолочь. Так что гадить он будет везде, куда дотянется. И гадить помногу, поскольку вегетарианец, а ботва не мясо - её очень много употреблять нужно, чтобы с голоду не околеть. И умер наш от сквозняка - недоглядели, и его быстренько продуло, бедолагу. Простудился и очень быстро «сгорел». Жалко было, конечно. Но нам ещё повезло. Товарищу - под видом карликового - обычного кроля подсунули. Самца… Здоровенный и очень задорный парень вырос. Если выбирался из клетки, оба домашних кота спасались на верхних ярусах квартиры. Он их обычно у мисок с едой караулил. Как тигр буйволов у водопоя… (Андрей Телегин).

Поесть? Это мы всегда пожалуйста! Фото: Мария ЛЕНЦ

Ласковый, домогался всех

У меня жил чудесный кролик, породы «бабочка». Он ходил в банку с песочком, часто сидел у меня на коленях и смотрел телевизор. Очень добрый, ласковый. Ничего не грыз. Обожал отварную курицу. Вот варим мы куриные желудки (90-е годы были), а он сидит у плиты на задних лапах, покачивается, медитирует, ждет… Отдали мы кролика, когда он стал домогаться всех в семье и даже приходящих друзей. очень красиво ухаживал при этом) он обнимал ногу, обнюхивал её, потом нежно покусывал, а потом жёстко нападал. Джек, боевой конёк… (Ирина Исаева).

Как бандит из 90-х

Я повелся на уговоры жены и няшность и купил детям кролика, тоже какого-то декоративного. И он за неделю безжалостно выставил меня на приличное бабло! Так даже бандиты в 90-е не делали… Перегрыз все провода в доме, реально сожрал! Как его током не убило - загадка. Инет, ТВ, комп - все! И последней каплей для этого вандала стало то, что он обгрыз в разных местах мою гитару, мой Фэндер Стратокастер, дамам поясню - это по цене и ценности примерно как ваши сумки Луи Витон. Только реставрация гитары мне обошлась в 3 тыщи американских денег… Не заводите кроликов дома, потому что няшность - это внешность, а сама природа этих тварей – грызун. (Алекс Музыкант).

За вкусняшку можно и послужить. Фото: Мария ЛЕНЦ

С мордами мафиози

А у нас их целых три, заимели себе счастье по настоянию детей. Дети застали нас врасплох - у соседа родила крольчиха, и он устроил с моими мальчишками заговор. За эти три года теоретически мини-кролики превратились в увесистых кролов с мордами мафиози. Я их более-менее приручила, но сколько пришлось мне перетерпеть небольших царапин и глубоких ран! Руки и ноги иногда выглядели, как будто я себя специально режу. Но всё же кролики это да, у незнающего вызывают автоматически умиление и желание потискать. (Татьяна Риггерт).

Характер у кроликов может быть очень разный. А что общее - хороший аппетит и темперамент. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ел даже сардельки

Давно, ещё на Птичке, купили крохотного крольчонка, назвали Крошкой. Крошка вымахал размером с небольшого терьера, жрал ВСЁ, терроризировал собаку, а если на ночь на балкон не положишь сардельку - пытался выбить дверь. Да, кролик ел сардельки и шоколадные конфеты - если добирался. Мы его тоже отдали. Монстров не держим. (Татьяна Валевская).

Некоторые кролики едят даже сардельки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кролики - это страшные животные. Когда он в не настроении задними лапами, как хороший боксер врезать может, а учитывая когти, которыми полосует, как мясницким тесаком… Лучше будем отмечать год кота. (Ольга Коробская).

P.S. Кролики на фото и те, о ком идет речь в рассказах владельцев питомцев, это разные кролики.

Сплошная милота! Фото: Мария ЛЕНЦ

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