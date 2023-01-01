В Туве при пожаре в доме пострадали семеро детей и двое взрослых. Фото: правительство Республики Тыва

Ночью 1 января в Кызыле произошел страшный пожар, в котором пострадали девять человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

Все случилось в деревянном частном доме на улице Чапаева в 0:15 часов. К моменту приезда пожарных горели веранда и крыша, внутри находились дети 4 и 6 лет, их спасли сотрудники МЧС. Остальные, вероятно, выбрались самостоятельно.

Пострадали семь детей и двое взрослых. В реанимации изначально находились четыре человека, утром двоих перевели. В минздраве Тувы сообщают, что один из взрослых получил ожоги 80% поверхности тела I и II степени. Один из детей получил ожоги III степени. Они находятся в Республиканской больнице.

Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По данным МЧС по Туве, в тушении принимали участие 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара выясняется.

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