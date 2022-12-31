В Железногорске при взрыве в квартире пострадал один человек Фото: Яна ГРОЗОВАЯ

31 декабря в Железногорске Красноярского края в квартире многоэтажного дома произошел взрыв, пострадал один человек. Об этом сообщает ЕДДС.

Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже 12-этажного дома на 60 лет ВЛКСМ, 52. В ЕДДС сообщили, что мужчина пострадал, хотя очевидцы передавали, что он погиб. Однако СК и МВД позднее подтвердили, что 55-летний жилец все же скончался.

Фото: Яна ГРОЗОВАЯ

Жильцы рассказали, что взрыв случился примерно в 10-11 часов. От ударной волны из окна квартиры вылетел стеклопакет, но, к счастью, возгорания удалось избежать. Соседка рассказала, что услышала очень громкий хлопок, после чего задрожали окна, задребезжала посуда. Оперативные службы приехали быстро. Эвакуировать людей не стали, хотя территорию огородили.

Что именно взорвалось в доме – неизвестно. Следком завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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По данным пресс-службы МЧС региона, действительно в 16.50 там случилось происшествие. Но уточнить его характер отказались, добавив лишь, что пострадали двое, семерых спасли сотрудники МЧС. А 30 человек эвакуировались сами. (подробнее)