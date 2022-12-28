Елена Васильевна Лапко
Фото: Мария ЛЕНЦ
28 декабря 2022 года в 11.00 в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда-Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по теме:
«Единое пособие на детей и беременных женщин. Сроки выплаты пенсий и пособий в декабре 2022 г.».
• Какие выплаты объединит единое пособие?
• Кто сможет обратиться за пособием?
• Какие условия должны быть соблюдены для получения пособия ?
• Когда и где можно подать заявление на единое пособие?
• Когда будут выплачены пенсии и пособия в декабре 2022 г.?
• Как будет выплачиваться пенсия в праздничные дни января?
На эти и другие ваши вопросы ответит заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Васильевна Лапко.