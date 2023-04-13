В Красноярске отменили парад военной техники на День Победы Фото: Мария ЛЕНЦ

Прохождения военной техники в краевом центре на грядущий праздник не будет. Об отмене военной техники на День Победы в Красноярске 9 мая 2023 сообщили в региональном правительстве.

Прохождения военной техники на 78-летие Победы в Великой Отечественной войне не будет. Однако власти организуют ее выставку на территории «Музейного центра «Площадь Мира» (на стоянке автотранспорта).

Кроме того, не изменится место торжественного мероприятия. Отмечать День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года будем традиционно - на площади Революции. Возложение цветов и митинг пройдут в районе мемориала.