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Общество13 апреля 2023 11:04

В Красноярске отменили прохождение военной техники на День Победы

Отмена прохождения военной техники на День Победы в Красноярске 9 мая 2023 анонсирована краевым правительством
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске отменили парад военной техники на День Победы

В Красноярске отменили парад военной техники на День Победы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прохождения военной техники в краевом центре на грядущий праздник не будет. Об отмене военной техники на День Победы в Красноярске 9 мая 2023 сообщили в региональном правительстве.

Прохождения военной техники на 78-летие Победы в Великой Отечественной войне не будет. Однако власти организуют ее выставку на территории «Музейного центра «Площадь Мира» (на стоянке автотранспорта).

Кроме того, не изменится место торжественного мероприятия. Отмечать День Победы в Красноярске 9 мая 2023 года будем традиционно - на площади Революции. Возложение цветов и митинг пройдут в районе мемориала.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ