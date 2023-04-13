Мать – в СИЗО, детей – забрать: в Красноярске взяли под стражу 23-летнюю стримершу, которая издевалась над сыном

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Ближайшие два месяца 23-летняя стримерша, которая издевалась в прямом эфире над своим 3-летним сыном, проведет под стражей. Такую меру пресечения для нее выбрал суд, сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Проверка прокуратуры показала, что в семье уже давно все плохо. Молодая мать третий год как состоит на учете в органах опеки из-за того, что не исполняет свои родительские обязанности. Женщину не раз привлекали к ответственности за то, что она оставляла маленьких детей дома без присмотра, из квартиры часто доносились крики.

В октябре 2021 года у женщины даже забирали старшего ребенка. Правда, родительских прав не лишили, и спустя полтора года отдали сына обратно – «ввиду улучшения обстановки в семье».

Проверка выявила нарушения и в работе органов опеки, которые не заметили, что ситуация в семье за прошедшее время явно не изменилась.

Сейчас обоих детей у красноярской стримерши забрали – они находятся в соцучреждении. На этот раз органы опеки собираются уже не просто ограничить, а лишить женщину родительских прав.

Расследование еще идет, его, как и дальнейшую судьбу детей, взяла на контроль прокуратура.

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