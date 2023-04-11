«Жалобно скулила и звала на помощь»: упавшая со скалы собака пять дней продержалась на крутом обрыве

В Дивногорске спасатели вызволили застрявшую на обрыве собаку. Фото: КГКУ "Спасатель", Елена АРКАШИНА.

Живи, везунчик! Удивительный случай произошел под Красноярском, в районе ГЭС: сорвавшаяся со скалы собака продержалась на крутом обрыве пять дней. Как все было, рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

По словам местных жителей, беда стряслась еще в середине прошлой недели. Первым о ней узнали охранники судоприемника электростанции. В один из дней мужчины услышали отчаянный лай – как раз со стороны гор. Подошли поближе – собака!

Как оказалось, бездомный пес ходил наверху. Скорее всего, искал, чем поживиться. И не заметил, как ступил в опасную зону. Поскользнулся на мелких камешках и полетел вниз. Благо было невысоко, тормозил четырьмя лапами. Погасить скорость, вероятно, помогли растущие на склоне кусты.

Склон крутой, выбраться сама собака не могла. Фото: Елена АРКАШИНА.

Остался жив. Но выбраться сам уже не смог. Склон почти вертикальный, там и тут торчат камни. Не удержишься – расшибешься. Несколько попыток освободиться – бесполезно, земля ползет из-под ног. Тогда-то пес и смекнул, попал в ловушку. Хозяев нет, искать некому.

От горя, беспомощности собака принялась громко лаять. Скулила так, будто звала на помощь. И подмога действительно пришла!

Заслышав жалобный лай, сотрудники ГЭС кинулись к скалам. Сначала пытались вызволить животное сами. Увы, не получилось – слишком круто. Тогда подключились волонтеры. Выдвинулись на место сразу – собака пять дней сидит на почти вертикальном склоне, медлить нельзя.

- Увидев животное, мы были в шоке, - признается зоозащитница Елена Аркашина. – Как еще собака осталась жива на этих скалах! Фото не передает всего ужаса: они острые, отвесные.

Пять дней на холоде, ничего не ела, не пила… Собака могла обозлиться, кинуться на человека. Но троих спасателей из Дивногорска Ивана, Илью и Евгения (фамилии свои они не назвали) это не остановило.

- Молодые, крепкие парни. Работали в связке, делали все четко и слаженно. Вы могли и не рисковать жизнью, мол, подумаешь, собака. Но сумели подобраться, спустились сверху, обвязали собаку (она сама шагнула им навстречу) и на ремнях вытащили в безопасное место, - продолжает волонтер.

Очутившись на свободе, собака тут же дала деру. На всякий случай. А в соцсетях ее спасителей называют героями. Не оставили в беде гибнущее животное, пусть и ничье. Живая же душа!

- Низкий поклон вам, мужики! Вы – настоящие, правда. Живи, пёсель! Ты теперь везунчик.

Бедолагу вызволили сотрудники отряда спасателей. Фото Елена АРКАШИНА.

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Декорации для бесчеловечного спектакля выбраны идеально. Скала отделена островом от основного русла, по которому идут плоты и лодки. И не каждый пойдет против течения, чтобы пристать к узкому берегу с высокой травой и посмотреть, кто там лает (подробнее).