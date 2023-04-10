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10 апреля 2023 5:27

Вне подозрений только утюги: как за нами годами шпионят наши же смартфоны, фитнес-браслеты и даже пылесосы

Можно ли избежать слежки через смартфоны и не только
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Смартфоны, планшеты и другие девайсы всегда шпионят за хозяевами.

Смартфоны, планшеты и другие девайсы всегда шпионят за хозяевами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Девушка случайно наткнулась в интернете на свои же полуголые фото. Не постановочные! А в тот день она была дома одна. Вскоре выяснилось, тайный папарацци - ее собственный робот-пылесос. Другой случай: умные напольные весы «в сговоре» с фитнес-браслетом легко сдали жене изменщика-мужа. Это не страшилки, а факт: за хозяевами следят их же девайсы. Как всё происходит и нужно ли защищаться от домашних шпионов, рассказал в эксклюзивном интервью эксперт «КП», известный ученый, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Нас слушают наши же смартфоны

Многие подметили: стоит сказать о чем-то в присутствии мобильника, и вуаля! Рекламой на эту тему тебя завалят. Доказано, почти 100%-но. И не только с телефонами.

- Вдумайтесь сами: вы активируете на умной колонке или Smart-телевизоре голосовой поиск. Но он всегда начинается с какой-то команды «Окей, Google», «Привет, Siri!». И, чтобы ее не пропустить, устройства должны постоянно слышать, что вы говорите. Потом этот трафик (аудио, фото, видео) они гонят на серверы. Так что о нас все давно известно и бизнесу, и спецслужбам.

То есть имеющий уши да услышит? Но не все так просто. Сегодня появляются новые и новые виды домашних шпионов. Мы и подумать не могли, что нас сдадут они, но…

Можно ли избежать слежки?

Можно ли избежать слежки?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чистят и снимают

- Приведу один из самых ярких примеров за полгода. Девушка обнаруживает в соцсети фото, где сидит в своей квартире, извините, в туалете. С открытым лицом и не только. Поражается: кроме нее, дома больше никого не было. Давай разбираться, и оказалось, фото сделал робот-пылесос. Обратилась к производителю, тот отрицать не стал: «Да, было. Но вы ведь сами написали в лицензии, разрешаете нам действия, позволяющие улучшать качество обслуживания!». Тут и выяснилось: функция съемки есть даже у пылесосов. Но не у всяких, а дорогих. Обычный, когда ползет по полу, может впасть в ступор, если вы уроните платок или полотенце. Поэтому недешевые пылесосы снуют по дому и… попутно снимают-снимают-снимают. Кто не спрятался, они не виноваты. Для чего же? Чтобы потом свободно ориентироваться по снимкам и не теряться в пространстве, как доступные модели, объяснили на предприятии.

Но каким образом фото угодили в сеть? Не секрет, что многие умные пылесосы имеют доступ в интернет, ими управляют через Wi-Fi. Соответственно, устройство передало снимки производителю. Тот отправил в другую компанию - для обработки. А она, в свою очередь, переслала их для настройки дальше, третьим лицам, студентам, которых наняла. И кому-то из них фото девушки на унитазе показались забавными. Так что перед роботами-пылесосами лучше не оголяться, даже ненароком.

Как защититься от слежки? Не делайте ничего такого, на чем вас можно будет подловить.

Как защититься от слежки? Не делайте ничего такого, на чем вас можно будет подловить.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Да что пылесосы! Спектр устройств-шпионов расширяется постоянно. Вне подозрений пожалуй, только утюги, хотя… Причем девайсы не только следят, но и создают преступные группы (шутка).

- Реальный случай: жена уехала на выходные к маме, муж остался дома. И в субботу, когда он должен быть один, у жены на руке пропикал фитнес-браслет. (А он сопряжен, в том числе с умными напольными весами. И получает от них уведомления, если взвесится она или муж, живут вдвоем). И вот трекер пишет: физические параметры у вас замечательные! Что такое? Оказывается, браслет получил свежие данные от весов. О том, что сегодня утром кто-то взвесился, они показали всего 59 кг, что для жены хорошо, даже слишком. И что на 50 кг меньше, чем у мужа. То есть это точно не он. Тогда даму осенило: на весы взгромоздился некто третий - любовница! И, может, в ее тапочках! Так домашние шпионы «разоблачили» неверного мужа.

Распознают даже по вибрации

О чем еще важно знать? Сейчас ОЧЕНЬ сильно меняется качество измерений.

- В практику вошли фото сверхвысокой четкости. Пример: на одном снимке с храма Василия Блаженного легко разглядеть лицо ЛЮБОГО человека на Красной площади. А во время парадов можно увидеть даже снайперов на крышах. Кроме того, резко улучшились алгоритмы обработки фото. Раз я попробовал снять облако из окна самолета и затем «натравил» на него алгоритм низкочастотной фильтрации. В итоге облако стало прозрачным, показался рельеф. Точно также можно фотографировать через дым, обрабатывать и узнавать лица.

Мы почти никогда не расстаемся с мобильными устройствами. А они меж тем нас сливают.

Мы почти никогда не расстаемся с мобильными устройствами. А они меж тем нас сливают.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, речь не только о фото. Проследить за человеком можно даже по дрожанию его смартфона! На это в устройстве есть гироскоп (микрочип, способный реагировать на изменение положения тела)и датчик движения.

- К примеру, есть человек, связь с которым вы скрываете: друг или любовник. Но его нет ни в вашем списке друзей в соцсетях, нигде. И периодически вы созваниваетесь. Даже, если вы закроете соответствующему приложению доступ к микрофону, оно все равно сможет понять, кто ваш собеседник - по характерному дрожанию устройства (от вибраций). Его ни с чем не перепутаешь, уровень распознавания выше 95%! Более того если список дикторов у вас небольшой, и по ним имеются образцы голосов, устройство точно определит, кто именно сейчас говорит.

Ну и следующий шаг уже сделан. Сбор информации идет вовсю. А теперь мы сами наблюдаем взлет искусственного интеллекта, нейросетей, способных обрабатывать данные.

- Все это фактически позволяет воссоздать цифровой профиль человека. И задача в будущем – сделать его неотличимым от настоящего. Зачем? Основная цель по-прежнему коммерческая. Главные деньги мира крутятся именно здесь, вокруг пространства контекстной рекламы. Для IT-отрасли – это практически кормовая база. Поэтому важно, кому какую рекламу показать. Одним – памперсы, другим – пиво. Но и политические задачи тоже уже не меньше.

Прозрачная война

А если ты не хочешь существовать «под колпаком», есть ли способ избежать слежки?

- Мы живем в эпоху так называемой прозрачной войны. Сверху видно все: над каждым висит спутник, вокруг летают дроны. У любого в кармане или рядом лежат девайсы, личные шпионы. Всякое наше действие – переписка, лайки в соцсетях и прочее – оставляет цифровой след.

В наше время интернет используют еще и как оружие в боевых действиях, предупреждают эксперты. Так что стоит проявить осторожность.

В наше время интернет используют еще и как оружие в боевых действиях, предупреждают эксперты. Так что стоит проявить осторожность.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как уклониться? Предположим, человек выбросит все устройства, сменит документы, внешность, даже пол, уедет в другую страну. Там купит новый смартфон с новой симкой. Сунет его в карман, и мобильник тут же отреагирует: «О, так этот Пабло из Гондураса вчера был Таней из Белоруси!». Кааак? Помимо всего прочего, телефон помнит сигнатуру характерных движений. Они индивидуальны. И по этим жестам он вас опознает. Если не приобретать никакие гаджеты? Тогда беглеца выдаст семья, соседи. Информацию о нем услышит домашняя колонка или планшет, а после передаст на сервер. Даже если ходите без устройств, ваши разговоры фиксируются, способов много.

Отсюда два вывода: желательно не делать ничего такого, на чем вас можно подловить. А если уж натворили, обеспечьте легенду-прикрытие, что ваши поступки выглядели как что-то другое.

Детокс рулит

Как вести себя человеку в ситуации прозрачной войны?

- В турбулентные времена лучше сохранять позитив. Можно устраивать себе каникулы цифрового детокса. Отправиться в красивое место, где тихо, спокойно и нет интернета. Нас же разрушает, в том числе неспособность сосредоточиться на чем-то одном. Наверное, вы замечали: ребенок делает уроки, и даже в этот момент ему нужно, чтобы его развлекали. Параллельно включает музыку, мультики. Сконцентрироваться не может. Причем это касается не только детей. В деле даже бабушки! Часто наблюдаю в аэропорту: старушка встречает внуков. Те бросаются к ней с протянутыми ручонками, а она вместо того, чтобы их обнять, достает смартфон и принимается фоткать, как они к ней бегут. Разве это нормально?

Поэтому и необходим цифровой детокс. А вообще сумасшедший мир вокруг желательно принимать спокойно и весело (если получится).

- И вместе с тем не забываем: сейчас в жизни все усложнилось. Раньше она казалась «плоской»: был бизнес, которые хочет нам что-то впарить, были спецслужбы, у них свои задачи, были мошенники. Сейчас возникла еще одна ось – шпионаж, диверсии, саботаж. Так, людям в интернете стали предлагать: «Хотите проверить родственника, не попал ли он в плен? Укажите его данные!». Появился настоящий шпионаж, то есть интернет используется еще и как оружие в боевых действиях. Его применяют уже не для обогащения, а для решения задач противника. И к этому как раз стоит отнестись предельно серьезно.

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