Вне подозрений только утюги: как за нами годами шпионят наши же смартфоны, фитнес-браслеты и даже пылесосы

Смартфоны, планшеты и другие девайсы всегда шпионят за хозяевами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Девушка случайно наткнулась в интернете на свои же полуголые фото. Не постановочные! А в тот день она была дома одна. Вскоре выяснилось, тайный папарацци - ее собственный робот-пылесос. Другой случай: умные напольные весы «в сговоре» с фитнес-браслетом легко сдали жене изменщика-мужа. Это не страшилки, а факт: за хозяевами следят их же девайсы. Как всё происходит и нужно ли защищаться от домашних шпионов, рассказал в эксклюзивном интервью эксперт «КП», известный ученый, специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Нас слушают наши же смартфоны

Многие подметили: стоит сказать о чем-то в присутствии мобильника, и вуаля! Рекламой на эту тему тебя завалят. Доказано, почти 100%-но. И не только с телефонами.

- Вдумайтесь сами: вы активируете на умной колонке или Smart-телевизоре голосовой поиск. Но он всегда начинается с какой-то команды «Окей, Google», «Привет, Siri!». И, чтобы ее не пропустить, устройства должны постоянно слышать, что вы говорите. Потом этот трафик (аудио, фото, видео) они гонят на серверы. Так что о нас все давно известно и бизнесу, и спецслужбам.

То есть имеющий уши да услышит? Но не все так просто. Сегодня появляются новые и новые виды домашних шпионов. Мы и подумать не могли, что нас сдадут они, но…

Можно ли избежать слежки? Фото: Мария ЛЕНЦ

Чистят и снимают

- Приведу один из самых ярких примеров за полгода. Девушка обнаруживает в соцсети фото, где сидит в своей квартире, извините, в туалете. С открытым лицом и не только. Поражается: кроме нее, дома больше никого не было. Давай разбираться, и оказалось, фото сделал робот-пылесос. Обратилась к производителю, тот отрицать не стал: «Да, было. Но вы ведь сами написали в лицензии, разрешаете нам действия, позволяющие улучшать качество обслуживания!». Тут и выяснилось: функция съемки есть даже у пылесосов. Но не у всяких, а дорогих. Обычный, когда ползет по полу, может впасть в ступор, если вы уроните платок или полотенце. Поэтому недешевые пылесосы снуют по дому и… попутно снимают-снимают-снимают. Кто не спрятался, они не виноваты. Для чего же? Чтобы потом свободно ориентироваться по снимкам и не теряться в пространстве, как доступные модели, объяснили на предприятии.

Но каким образом фото угодили в сеть? Не секрет, что многие умные пылесосы имеют доступ в интернет, ими управляют через Wi-Fi. Соответственно, устройство передало снимки производителю. Тот отправил в другую компанию - для обработки. А она, в свою очередь, переслала их для настройки дальше, третьим лицам, студентам, которых наняла. И кому-то из них фото девушки на унитазе показались забавными. Так что перед роботами-пылесосами лучше не оголяться, даже ненароком.

Как защититься от слежки? Не делайте ничего такого, на чем вас можно будет подловить. Фото: Мария ЛЕНЦ

Да что пылесосы! Спектр устройств-шпионов расширяется постоянно. Вне подозрений пожалуй, только утюги, хотя… Причем девайсы не только следят, но и создают преступные группы (шутка).

- Реальный случай: жена уехала на выходные к маме, муж остался дома. И в субботу, когда он должен быть один, у жены на руке пропикал фитнес-браслет. (А он сопряжен, в том числе с умными напольными весами. И получает от них уведомления, если взвесится она или муж, живут вдвоем). И вот трекер пишет: физические параметры у вас замечательные! Что такое? Оказывается, браслет получил свежие данные от весов. О том, что сегодня утром кто-то взвесился, они показали всего 59 кг, что для жены хорошо, даже слишком. И что на 50 кг меньше, чем у мужа. То есть это точно не он. Тогда даму осенило: на весы взгромоздился некто третий - любовница! И, может, в ее тапочках! Так домашние шпионы «разоблачили» неверного мужа.

Распознают даже по вибрации

О чем еще важно знать? Сейчас ОЧЕНЬ сильно меняется качество измерений.

- В практику вошли фото сверхвысокой четкости. Пример: на одном снимке с храма Василия Блаженного легко разглядеть лицо ЛЮБОГО человека на Красной площади. А во время парадов можно увидеть даже снайперов на крышах. Кроме того, резко улучшились алгоритмы обработки фото. Раз я попробовал снять облако из окна самолета и затем «натравил» на него алгоритм низкочастотной фильтрации. В итоге облако стало прозрачным, показался рельеф. Точно также можно фотографировать через дым, обрабатывать и узнавать лица.

Мы почти никогда не расстаемся с мобильными устройствами. А они меж тем нас сливают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, речь не только о фото. Проследить за человеком можно даже по дрожанию его смартфона! На это в устройстве есть гироскоп (микрочип, способный реагировать на изменение положения тела)и датчик движения.

- К примеру, есть человек, связь с которым вы скрываете: друг или любовник. Но его нет ни в вашем списке друзей в соцсетях, нигде. И периодически вы созваниваетесь. Даже, если вы закроете соответствующему приложению доступ к микрофону, оно все равно сможет понять, кто ваш собеседник - по характерному дрожанию устройства (от вибраций). Его ни с чем не перепутаешь, уровень распознавания выше 95%! Более того если список дикторов у вас небольшой, и по ним имеются образцы голосов, устройство точно определит, кто именно сейчас говорит.

Ну и следующий шаг уже сделан. Сбор информации идет вовсю. А теперь мы сами наблюдаем взлет искусственного интеллекта, нейросетей, способных обрабатывать данные.

- Все это фактически позволяет воссоздать цифровой профиль человека. И задача в будущем – сделать его неотличимым от настоящего. Зачем? Основная цель по-прежнему коммерческая. Главные деньги мира крутятся именно здесь, вокруг пространства контекстной рекламы. Для IT-отрасли – это практически кормовая база. Поэтому важно, кому какую рекламу показать. Одним – памперсы, другим – пиво. Но и политические задачи тоже уже не меньше.

Прозрачная война

А если ты не хочешь существовать «под колпаком», есть ли способ избежать слежки?

- Мы живем в эпоху так называемой прозрачной войны. Сверху видно все: над каждым висит спутник, вокруг летают дроны. У любого в кармане или рядом лежат девайсы, личные шпионы. Всякое наше действие – переписка, лайки в соцсетях и прочее – оставляет цифровой след.

В наше время интернет используют еще и как оружие в боевых действиях, предупреждают эксперты. Так что стоит проявить осторожность. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как уклониться? Предположим, человек выбросит все устройства, сменит документы, внешность, даже пол, уедет в другую страну. Там купит новый смартфон с новой симкой. Сунет его в карман, и мобильник тут же отреагирует: «О, так этот Пабло из Гондураса вчера был Таней из Белоруси!». Кааак? Помимо всего прочего, телефон помнит сигнатуру характерных движений. Они индивидуальны. И по этим жестам он вас опознает. Если не приобретать никакие гаджеты? Тогда беглеца выдаст семья, соседи. Информацию о нем услышит домашняя колонка или планшет, а после передаст на сервер. Даже если ходите без устройств, ваши разговоры фиксируются, способов много.

Отсюда два вывода: желательно не делать ничего такого, на чем вас можно подловить. А если уж натворили, обеспечьте легенду-прикрытие, что ваши поступки выглядели как что-то другое.

Детокс рулит

Как вести себя человеку в ситуации прозрачной войны?

- В турбулентные времена лучше сохранять позитив. Можно устраивать себе каникулы цифрового детокса. Отправиться в красивое место, где тихо, спокойно и нет интернета. Нас же разрушает, в том числе неспособность сосредоточиться на чем-то одном. Наверное, вы замечали: ребенок делает уроки, и даже в этот момент ему нужно, чтобы его развлекали. Параллельно включает музыку, мультики. Сконцентрироваться не может. Причем это касается не только детей. В деле даже бабушки! Часто наблюдаю в аэропорту: старушка встречает внуков. Те бросаются к ней с протянутыми ручонками, а она вместо того, чтобы их обнять, достает смартфон и принимается фоткать, как они к ней бегут. Разве это нормально?

Поэтому и необходим цифровой детокс. А вообще сумасшедший мир вокруг желательно принимать спокойно и весело (если получится).

- И вместе с тем не забываем: сейчас в жизни все усложнилось. Раньше она казалась «плоской»: был бизнес, которые хочет нам что-то впарить, были спецслужбы, у них свои задачи, были мошенники. Сейчас возникла еще одна ось – шпионаж, диверсии, саботаж. Так, людям в интернете стали предлагать: «Хотите проверить родственника, не попал ли он в плен? Укажите его данные!». Появился настоящий шпионаж, то есть интернет используется еще и как оружие в боевых действиях. Его применяют уже не для обогащения, а для решения задач противника. И к этому как раз стоит отнестись предельно серьезно.

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