Величиной с 33-этажный дом: самый высокий флагшток в России устанавливают в Красноярске

Фото: правительство Красноярского края

Самый высокий флагшток в России устанавливают в Красноярске: новый символ города поднимется в небо аж на 100 метров! Монтаж грандиозного сооружения завершается на Николаевской сопке, рассказал в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Сейчас мачту с помощью подъемного края ставят на бетонную стойку. К сведению, флагшток изготовили в Ленинградской области и доставили в Сибирь на фурах. Вес конструкции – 72 тонны.

По словам специалистов, проект можно назвать уникальным. Пришлось учитывать и значительные ветровые нагрузки места, и особенности грунта. Изыскательские работы (а они были огромными) показали: необходимо сверхнадежное основание. Для него пробурили и забетонировали 20 скважин глубиной по шесть метров каждая.

Кроме того, площадку снабдили сигнальными огнями – для авиации - и специальным прибором, чтобы измерять скорость и силу ветра. Также там появится подсветка из шести опор. Благодаря ей флаг – вечером и ночью - можно наблюдать из любого района Красноярска. Кстати, само полотнище тоже будет внушительным, его вес больше 80 килограммов, а размеры 33 на 22 метра!

По замыслу специалистов, красноярский флагшток станет самым высоким в России – 100 метров (то есть величиной с 33-этажный дом). Для сравнения: мачта с государственным флагом страны в Благовещенске – 75 метров, Грозном – 73,5 метра, Великом Новгороде – 60 метров, на Поклонной горе в Москве – 50 метров.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Самая большая елка России в минувшие выходные открылась…тоже в Красноярске. Ее величина 55 метров, практически один в один с Пизанской башней!

Главная елка города красуется на острове Татышев – посреди Енисея. Диаметр ее основания – 20 метров, украшение – гирлянда из 65 тысяч лампочек.

Звание самой большой красноярская елка держит с 2018 года. На втором месте в стране - Екатеринбург (50 метров), «бронза» у Грозного (42 метра).

- Другую супер-ёлку (равных которой еще нет) горожане на днях создали своими силами. На одной из парковок водители выстроили свои автомобили в виде гигантского новогоднего дерева.

Самая большая автоелка. Фото: Автокайф

Получилось очень эффектно! Всего во флешмобе поучаствовали 700 машин. Они по очереди зажигали фары, так что с высоты казалось, что это сияет огнями праздничная елка.

К слову, автоёлка-2022 в Красноярске побила все рекорды. Раньше в других городах в подобных акциях «засветились» не больше 500 машин.

В Красноярске построили самую длинную лестницу в России – на Торгашинский хребет. Фото: агентство по туризму

- И напоследок – еще об одной достопримечательности Красноярска. Это самая длинная в России лестница. Она состоит из 1683 ступеней и ведет на Торгашинский хребет. Подняться сюда можно за 40 минут, есть места для отдыха, видовки, подсветка. Этим летом красноярскую лестницу внесли в Книгу рекордов России.