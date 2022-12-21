Валиева и Трусова в костюмах, Туктамышева – в рубашке оверсайз: как прошла жеребьевка на чемпионате России по фигурному катанию 2023

Камила Валиева, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже завтра – первые старты, а с ними – коньки, костюмы, спортивная форма. Но сегодня – жеребьевка, очень важное событие, на которое фигуристы традиционно приходят при полном параде.

Команда Тутберидзе Фото: Мария ЛЕНЦ

Фойе малого концертного зала, где в этом году проходила жеребьевка уже в новогоднем наряде, звучит музыка, спортсмены волнуются, ведь совсем скоро они узнают, под каким номером выйдут на главный старт сезона.

Команда Москвиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, как это происходит. Например, в этом чемпионате участвуют 18 женщин-одиночниц, их фамилии начинаются на 12 букв. Первая по алфавиту, а это Акатьева, выходит и вытягивает из мешочка номер, Софья вытянула 5. Значит, первой на жеребьевку выходит спортсменка с фамилией на пятую букву из общего списка. И каждая сама берет со стола коробочку с подарком, на дне которой написан ее стартовый номер. Самое страшное – вытянуть первый номер, этих невезучих спортсмены поддерживают особенно громкими аплодисментами.

Команда Соколовской Фото: Мария ЛЕНЦ

Но когда жеребьевка завершилась, расходиться спортсмены не спешили. Соревноваться они будут позже, а сейчас можно сделать фото: командами, парами, по одному, с подругами, с друзьями, с тренерами. У елки и в фотозонах. В зале и фойе. Позировать перед фотокамерами и снимать на телефоны. Словом, последние часы перед стартом!

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

София Захарова Фото: Мария ЛЕНЦ

Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Мария Парамонова Фото: Мария ЛЕНЦ

Ксения Синицина Фото: Мария ЛЕНЦ

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано Фото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий Алиев Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит с 22 по 25 декабря, расписание здесь.

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