Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не приедет в Красноярск: вместо Чемпионата России – шоу Татьяны Навки

Анна Щербакова. Декабрь 2019 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Впервые Красноярск увидел Анну Щербакову на Чемпионате России ровно три гола назад, в декабре 2019 года. Она приехала в наш город в ранге чемпионки России, который получила в борьбе со своими соперницами Александрой Трусовой и Аленой Косторной. В Красноярске эта троица вновь боролась за медали и снова все трое были на пьедестале, немного в другом порядке, но Щербакова – снова чемпионка, уже двукратная!

Второй раз Щербакова выступила на красноярском льду в сентябре 2021 года уже в качестве приглашенной звезды на торжественном открытии четвертого этапа ISU Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Прославленная спортсменка вместе с красноярскими юными фигуристами представила специальный номер.

Анна Щербакова на церемонии открытия Гран При по фигурному катанию среди юниоров. Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

«Я очень рада снова вернуться на красноярский лед, здесь меня всегда очень тепло встречают, тем более в прошлый раз я выиграла в этом городе чемпионат России». – сказал Щербакова после выступления.

Через год после Красноярска Щербакова стала чемпионкой России в третий раз, а потом – провал. В 2022 году в Санкт-Петербурге Щербакова впервые в карьере проиграла чемпионат России, оказавшись на третьем месте. Причем фигуристка уступила не только Камиле Валиевой, но и Александре Трусовой, которая ни разу во взрослой карьере Аню не обыгрывала. Говорили даже о том, что Аня стал третьей только благодаря щедрости судей и на Олимпиаду ехать ей пока рано.

Однако, оказалось, что не рано. Именно там, в Пекине, она стала Олимпийской чемпионкой! Практика показывает, что воспитанницы Этери Тутберидзе после олимпийского взлета заканчивают спортивную карьеру, но Щербакова пока об этом не объявила. Тем не менее, Чемпионат России, по итогам которого формируется сборная страны, она пропустит.

В дни, когда в Красноярске будут проходить соревнования, Щербакова будет принимать участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Шахерезада».

Анна Щербакова. Сентябрь 2021 года. Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

Кроме того, Щербакову в августе прооперировали в связи с разрывом заднего рога мениска.

Есть у Щербаковой еще одно занятие - она работает ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период» вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой.

И несмотря на небольшой опыт ведущей, признана посетителями сайта kp.ru, одной из лучших по итогам года! Напомним, в опросе «Комсомольской правды» приняли участие 413272 человека.

В этом году битва за первое место превратилась в дуэль олимпийских чемпионок, за Алину Загитову проголосовали двести с лишним тысяч посетителей kp.ru, она стала лучшей, за Анну Щербакову - около 180 тысяч – второе место.

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